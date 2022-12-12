Diyetisyenlerin favori atıştırmalığı: Sadece 30 gramı iştahı dengeliyor!

BADEM KALORİ ALIMINI NASIL AZALTIYOR?

Beslenme Uzmanı Nicole Chenard, daha fazla badem yemenin neden insanları sağlıksız kaynaklardan daha az kalori tüketmeye yönlendirebileceğine gelince, bademin, sadece karbonhidrat yerine tekli ve çoklu doymamış yağlar ve protein içerir, bu da sizi daha tok tutar ve bir sonraki öğüne veya ara öğüne kadar kan şekerinizi daha sabit tutar diyerek açıklıyor.