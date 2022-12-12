Diyetisyenlerin favori atıştırmalığı: Sadece 30 gramı iştahı dengeliyor!

Yakın zamanda European Journal of Nutrition'da yayınlanan bir çalışmada, Güney Avustralya Üniversitesi'nden araştırmacılar, bir grup insanın badem yeme alışkanlıklarının diyetlerinde nasıl bir değişiklik yarattığını araştırdı ve elde ettikleri veriler, oldukça ilginçti.
"ÇALIŞMA 140 KİŞİ ÜZERİNDE BENZER SONUÇLAR GÖSTERİLDİ"
Çalışma, 25-65 yaşları arasındaki tüm yetişkinlerden oluşan ve aynı zamanda aşırı kilolu ve obez olduğu tespit edilen 140 katılımcının bir araya gelmesi sonucunda tamamlandı. Katılımcılara rastgele atıştırmalıklar verildi ve her birinin tükettikten sonra iştahlarını nasıl etkilediği incelendi.
Sonuçlar, günde 30 ila 50 gram badem yemenin, katılımcıların abur cubur gibi sağlıksız kaynaklardan alınan kalorileri 71,7 kalori oranında azalttığını gösterdi.
Güney Avustralya Üniversitesi Egzersiz, Beslenme ve Aktivite Araştırmaları Bölümü'nden Dr. Sharayah Carter, badem yiyen insanların iştah düzenleyici hormonlarında değişiklikler yaşadıklarını ve bunların gıda alımının azalmasına katkıda bulunmuş olabileceğini bulduklarını belirtti.
EurekAlert'e göre, Carter ayrıca, yaşam tarzındaki küçük, olumlu değişikliklerin bile daha uzun bir süre boyunca etkisi olabilir. Küçük, sürdürülebilir değişiklikler yaptığımızda, uzun vadede genel sağlığımızı iyileştirme olasılığımız daha yüksektir.
BADEM KALORİ ALIMINI NASIL AZALTIYOR?
Beslenme Uzmanı Nicole Chenard, daha fazla badem yemenin neden insanları sağlıksız kaynaklardan daha az kalori tüketmeye yönlendirebileceğine gelince, bademin, sadece karbonhidrat yerine tekli ve çoklu doymamış yağlar ve protein içerir, bu da sizi daha tok tutar ve bir sonraki öğüne veya ara öğüne kadar kan şekerinizi daha sabit tutar diyerek açıklıyor.
Diğer kuruyemişlerde de aynı etki olup olmayacağı konusunda ise; sadece karbonhidrat içeren atıştırmalıklarla karşılaştırıldığında bademin daha etkili olacağını gösteriyor. Ancak badem, cevize kıyasla daha düşük bir kaloriye sahiptir.