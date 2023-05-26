Doğal ağrı kesici olarak biliniyor! 1 çay kaşığı tükettiğinizde vücutta ağrı bırakmıyor

Anadolu'da çok eskiden beri tarım ürünü olarak kullanılan haşhaş tohumu, sayısız vitamin ve mineral barındırıyor. Haşhaş, aromalı tadıyla oldukça lezzetlidir ve bu nedenle tüketilmesi kolay besinler arasında yer alır.
Binlerce yıllık geçmişe sahip, şifalı etkisiyle adeta ilaç gibi etkili olan haşhaş tohumu, eski uygarlıklarda tıbbi tedavilerde kullanılıyordu. Hastalıklar üzerindeki etkileri günümüze kadar gelen haşhaş tohumu düzenli ve yeterli miktarda tüketildiğinde bağışıklığı baştan sona yeniliyor.
Doğal ağrı kesici olarak bilinen haşhaş tohumu bir çay kaşığı kadar tüketildiğinde kalsiyum ihtiyacını karşılıyor ve kemiklerdeki ağrıyı dindiriyor.
Vitamin yönünden oldukça zengin bir içeriğe sahip olan haşhaş tohumu, lif, protein, kalsiyum, B grubu vitaminleri, demir, magnezyum ve çinko içeriyor. 50 gram haşhaş tohumu yaklaşık 250 kalori içeriyor. 1 yemek kaşığı haşhaş ise yaklaşık 45 kalori içeriyor. Yağlı bir tohum olması nedeniyle fazla tüketilmesi önerilmiyor.
Haşhaş tohumu, özellikle kan hücrelerinin üretimine destek sağlar. Kalp ve beyin için faydalıdır ve yüksek miktarda antioksidan içerir.
Oleik asit içermesi nedeniyle kötü kolesterolü düşürür.
Haşhaşta yer alan omega-3 yağ asidi, sinir hücrelerinin işlevini sağlıklı hale getirir ve bu sayede unutkanlık, alzheimer gibi hastalıkların önünü keser.
Haşhaş, beyinde yer alan beyindeki nörotransmitterlerin üretimine katkı sağlar böylelikle uyku kalitesini artırır.
Peki, onlarca faydası olan haşhaş nasıl tüketilir?
Haşhaşı, salatalarda, böreklerde ve yemeklerde rahatlıkla tüketebilirsiniz. Kurabiye ve kek yapımında kullanabilirsiniz. En verimli halinin salata ve yemekler olduğunu unutmayın.