Doğru bilinen yanlışı bitiriyoruz! O besin artık diyet listelerinin favorisi değil

Kilo verme yolculuğunuza başladığınızda, kilo verme hedeflerinize yardımcı olmak için tüketebileceğiniz harika bir gıda maddesi olarak chia tohumlarını duyacaksınız. Birçok influencer, çalışma ve doktor, etkili bir şekilde kilo vermek isteyen kişilere chia tohumlarını önermektedir.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 21.10.2021 16:03

Peki chia tohumlarının etkinliğini ve kilo vermeye nasıl yardımcı olduğunu hiç merak ettiniz mi? Chia tohumlarının kilo vermede gerçekten etkili olup olmadığını veya kilo vermeyle ilgili birçok söylentiden sadece biri olup olmadığına emin miyiz? İşte bu sorunun cevabı...

CHIA TOHUMU NEDİR? Chia, nane ailesinin bir üyesi olan ve küçük siyah tohumlardan oluşan bir Meksika nanesidir. Chia tohumları, tam tahıllar gibi yenen tohumlardır. Karbonhidratlar, omega-3 yağ asitleri ve proteinler açısından zengindirler. Chia tohumları sıvı ile temas ettiğinde genişler ve kalın bir jel oluşturur. Bu tohumlar kilo vermeyi amaçlayan farklı yemeklerde kullanılır. Pudinglerde, smoothielerde, meyve sularında, yoğurtta ve yulaf ezmesinde bulunurlar. Bazı insanlar kilo vermek için günlük rutinlerinin bir parçası olarak chia tohumu suyu tüketir.

CHİA TOHUMLARI GERÇEKTEN ETKİLİ Mİ? Son birkaç ayda, internette chia tohumları hakkında çok fazla yutturmaca oldu. Yaklaşık 10 gram lif içerdiği için her gün iki yemek kaşığı chia tohumu tüketmenin kilo vermenize yardımcı olabileceği söyleniyor. Lif oranı yüksek diyetler, sizi daha uzun süre tok tuttukları için kilo kaybıyla bağlantılıdır. Ancak gerçek şu ki, bu teoriyi destekleyecek yeterli araştırma yok. Umut verici sonuçlar gösteren bazı araştırmalar var, ancak teoriyi kanıtlamak için yeterli veri yok. Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından chia tohumlarının etkinliğini belirlemeyi amaçlayan araştırmalar var. 26 katılımcıdan oluşan bir grup günde 35 gr chia unu tüketti. Grup iki alt gruba ayrıldı. Bir grup chia unu tüketirken diğeri tüketmedi. 12 hafta sonra, iki grup arasında kilo kaybında fark yoktu. Ancak chia grubundaki kişiler bazı kilo değişiklikleri ile karşı karşıya kaldı. Çalışmanın başında obez olan katılımcılar, başlangıçta obez olmayanlara göre daha fazla kilo verdiler.