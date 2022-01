Dümdüz bir karın için birlikte tüketmeniz gereken 8 besin

Sizin için listelediğimiz yemek kombinasyonu ile aynı anda hem lezzetli hem de sağlıklı yiyecekleri bir araya getirin. Ölçülü ve düzenli egzersizin yanı sıra, bunları yemek hayalinizdeki karna giden yolu çok daha kolay ve hızlı hale getirecektir.

YUMURTA VE FASULYE





Sağlıklı bir kahvaltı yapmak kilo vermenin anahtarıdır. Bu nedenle simit veya margarin gibi kat yağ yemek, yalnızca daha fazla kilo vermenize neden olur. Güne sağlıklı başlamak için fasulye ve biberle bir araya getirilmiş yumurta yiyin. Yumurta diyete protein ekler ve sizi gün boyunca aç hissetmekten uzak tutar, fasulye ve biber ise çok ihtiyaç duyulan lifleri ekler. Journal of the American College of Nutrition'da yayınlanan bir araştırma, kahvaltıda yumurta yiyen insanların günün geri kalanında daha az yediğini ortaya koydu.

AVOKADO VE YEŞİLLİK





Lahana, ıspanak, marul, pazı ve karalahana gibi yapraklı yeşil sebzeler, düşük kalorili ve besin bakımından yüksektir. Ayrıca, kalsiyum açısından zengin oldukları için, yağ depolamak yerine yağ yakmanızı sağlar. Ancak sadece yeşillik yemek, daha fazlasını istemenize neden olabilir. Bu arzuyu telafi etmek için yeşil salatanıza avokado ekleyin. Yeşil sebze ve avokado birlikteliği, harika bir lezzet vermekle kalmaz, avokadoda bulunan iyi yağlar da açlığı bastırır.

SEBZE ÇORBASI VE NOHUT

Araştırmalar, öğle veya akşam yemeğine et suyu bazlı bir sebze çorbası eklemenin yemeğin kalori alımını yaklaşık %20 azalttığını göstermiştir. Bunun nedeni, çorbadaki sıvının mideyi doldurması ve yüksek kalorili yiyeceklerin daha fazla tüketilmesini engellemesidir. Ayrıca çorbaya nohut eklemek, gerekli miktarda protein ve lif sağlar.

TATLI PATATES VE SOMON





Somon, sağlıklı omega-3 yağları ve proteinin mükemmel kombinasyonuna sahiptir. Omega-3 yağları vücut yağınızı kaybetmenize yardımcı olurken, protein sizi aç hissetmekten alıkoyar. Yine de bir porsiyon somon size yetmiyorsa fırında tatlı patates ile karıştırmayı deneyin. Sadece lezzetli bir garnitür olmakla kalmaz, aynı zamanda size bir miktar lif içeriği de sağlarlar.