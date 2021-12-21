Düşük yağ mı düşük karbonhidrat mı? Mükemmel diyetin sırrını veriyoruz

Diyet yaparken göz önünde bulunduracağınız beslenme şeklinin vücudunuzda nasıl etkiler yaratabileceğini keşfetmek, doğru adımlar atmanızı kolaylaştırır. Düşük karbonhidrat veya düşük yağ, her ikisi de en iyi sonucu vermeyebilir. Bu nedenle dengeli beslenme sistemi büyük önem taşıyor. Peki bu diyetleri uyguladığınızda neler yaşayabilirsiniz? İşte cevabı…
KISA VADEDE ETKİ
Her iki diyette de kısa vadede büyük etkiler görebilirsiniz. Diyete başladığınızda ilk olarak karbonhidrat veya yağdan aldığınız kaloriyi kesmek, kalori tüketimini büyük oranda azaltır. Böylece kalori açığı ile rahatlıkla kilo verebilirsiniz. Düşük karbonhidrat içeriğine sahip bir beslenme sistemi daha fazla kilo verdirebilir, çünkü karbonhidrat su ağırlığını da tuttuğu için ödemi de atmanızı kolaylaştırır.
FAZLA KISITLAMA YÜKSEK BAŞARISIZLIK GETİRİR
Düşük karbonhidrat veya düşük yağ içeriğine sahip olan diyetler, her ne kadar kısa vadede etki gösterse de yoğun kısıtlayıcı bir etkiye sahip olan diyet programları sürdürülebilir olmaktan uzaktır. Bu da diyeti uzun vadede sürdüremeyeceğiniz, fazla aç kalacağınız veya çabuk sıkılacağınız bir sürece dönüşebilir. Bu nedenle kısıtlayıcı bu diyet programı, aynı zamanda yüksek başarısızlık oranını da beraberinde getirebilir. Bu nedenle kısıtlayıcı bir diyet yerine "dengeli" beslenme içeriğine sahip bir diyet uygulamak, uzun vadede daha büyük başarı getirir.
DİYET PLANI KİŞİSEL OLMALI
Her vücut kendine özgü, eşsiz bir yapıya sahiptir. Bu nedenle nasıl bir diyet planı izlenmesi gerektiği sorusunun cevabı da burada gizlidir. Öncelikle normalden "fazla" tükettiğiniz veya "hiç tüketmediğiniz" besin gruplarını değerlendirmeye alabilir, bedeninizde var olan veya olma ihtimali yüksek kronik hastalıkları kontrol ettirebilir, böylece uzman danışmanlığında ihtiyaca yönelik bir diyet planı oluşturabilirsiniz.
FARKLI KARBONHİDRAT VE FARKLI YAĞ İÇERİĞİ, FARKLI ETKİLERE SAHİPTİR
Tüm karbonhidrat ve yağ çeşitleri, vücudunuzda aynı etkiyi oluşturmaz. Bazı karbonhidratların içeriği diğerlerinden farklıdır ve farklı etkilerle bir araya gelir. Benzer olarak hayvansal veya bitkisel yağlar farklı etkiler sunar. Örneğin; fazla doymuş yağ, damarlara zarar verebilir, damar tıkanmasına neden olabilir. Fakat doymamış yağ çeşitleri ise aksine bir etki göstererek, damarlarınızı koruyarak sağlığınızı uzun vadede olumlu etkileyebilir. Bu nedenle tek tip olacak bir biçimde düşük karbonhidrat veya düşük yağ içeriğine sahip bir diyet planı yerine dengeli beslenme kurallarına uymak, daha doğru bir yol izleme biçimi olacaktır.
EN DOĞRU DİYET PLANININ TARİFİ
Karbonhidrat, yağ ve protein gibi üç farklı makrobesini diyet planınızdan tamamen çıkarmak veya fazla azaltmak yerine günlük öğünlerinizi dengeli şekilde bölmek, çok daha doğru ve uzun süreli bir diyet planı oluşturmanızı sağlayacaktır. Üstelik sağlığınıza olan yararlarını sürekli hale getirirken aynı zamanda işlenmiş karbonhidratlar, doymuş yağlar gibi vücudunuza zarar verebilecek besinleri keserek sağlıklı beslenme stili oluşturabilirsiniz.