Düşük yağ mı düşük karbonhidrat mı? Mükemmel diyetin sırrını veriyoruz

Diyet yaparken göz önünde bulunduracağınız beslenme şeklinin vücudunuzda nasıl etkiler yaratabileceğini keşfetmek, doğru adımlar atmanızı kolaylaştırır. Düşük karbonhidrat veya düşük yağ, her ikisi de en iyi sonucu vermeyebilir. Bu nedenle dengeli beslenme sistemi büyük önem taşıyor. Peki bu diyetleri uyguladığınızda neler yaşayabilirsiniz? İşte cevabı…

KISA VADEDE ETKİ

Her iki diyette de kısa vadede büyük etkiler görebilirsiniz. Diyete başladığınızda ilk olarak karbonhidrat veya yağdan aldığınız kaloriyi kesmek, kalori tüketimini büyük oranda azaltır. Böylece kalori açığı ile rahatlıkla kilo verebilirsiniz. Düşük karbonhidrat içeriğine sahip bir beslenme sistemi daha fazla kilo verdirebilir, çünkü karbonhidrat su ağırlığını da tuttuğu için ödemi de atmanızı kolaylaştırır.

FAZLA KISITLAMA YÜKSEK BAŞARISIZLIK GETİRİR

Düşük karbonhidrat veya düşük yağ içeriğine sahip olan diyetler, her ne kadar kısa vadede etki gösterse de yoğun kısıtlayıcı bir etkiye sahip olan diyet programları sürdürülebilir olmaktan uzaktır. Bu da diyeti uzun vadede sürdüremeyeceğiniz, fazla aç kalacağınız veya çabuk sıkılacağınız bir sürece dönüşebilir. Bu nedenle kısıtlayıcı bu diyet programı, aynı zamanda yüksek başarısızlık oranını da beraberinde getirebilir. Bu nedenle kısıtlayıcı bir diyet yerine "dengeli" beslenme içeriğine sahip bir diyet uygulamak, uzun vadede daha büyük başarı getirir.