Düzenli içtiğinizde 5 bedene kadar inceltiyor! Üstelik aç kalmanıza gerek yok

Yağ yakan besinlerden bahsedildiğinde ilk akla gelen kahve, bu tarifle hazırlanıp tüketildiğinde aç kalmadan kilo verme ihtiyacınıza çare olacak. İşte kolayca sizi 5 beden inceltebilecek mucizevi kahve tarifi;

MUCİZE KAHVE TARİFİ





Malzemeler;

Su

2 tatlı kaşığı Türk kahvesi

2 çay kaşığı toz tarçın

Yapılışı;

Yapımı oldukça pratik olan bu tarifi kahve hazırlar gibi hazırlıyoruz. Türk kahvesini ve tarçını bir cezvenin içerisine koyup üzerine suyu ekleyin. Kısık ateşte pişirmeye başladığınız kahveyi, Türk kahvesi yapar gibi kaynamaya bırakın. Bu kahveyi sabahları aç karna içebilirsiniz. 1 hafta düzenli içerseniz yağ yakımını hızlandırarak kolayca kilo verebilirsiniz. Ancak bu karışımı içerken bir yandan da sağlıklı beslenmelisiniz. Karışımı içmeden önce yapmanız doktorunuzdan onay almanız son derece önemli. Olası alerjik durumlara karşı doktor onayından sonra tüketmenizi tavsiye ederiz.

Yararları

1 ayda istediğiniz vücuda kavuşmanızı sağlayacak bu tarif özellikle düşük metabolizma hızına sahip olanlar için kurtarıcı. İçerisindeki kahve sayesinde yağ yakımını hızlandırır, kilo vermeyi kolaylaştırır, ödem attırıcı etkisi vardır ve aynı zamanda enerji verir. İçerisinde bulunan tarçın ise tatlı isteğini keser, kahvenin acı tadını giderir, kan şekerini düzenler ve uzun süre tok kalmanızı sağlar.

TÜRK KAHVESİNİN FAYDALARI





Yapılan araştırmalar günde iki fincan Türk kahvesi içmenin kolon ve bağırsak kanseri riskini %25, ince bağırsak kanseri riskini ise %45 oranında azalttığını göstermektedir. Ayrıca sizi uyanık ve dinç tutar, enerji verir. Kahvenin içerisinde bulunan kafein, zihinsel aktiviteleri hızlandırır ve güçlendirir. Bu alanda yapılan araştırmalarda düzenli kahve tüketenlerin hiç tüketmeyenlere oranla 6 kat daha hızlı düşünme potansiyeli olduğu gözlenmiş.

Türk kahvesi içildiğinde bedende farklı değişimler olur. Alınan kafein tüm vücuda enerji verir ve bu etki 7 saate kadar sürer. Sabah içilen bir fincan Türk kahvesi sizi gün boyu zinde tutar ve ihtiyacınız olan enerjiyi verir.

Yemeklerden sonra kahve içmek ise hazmı kolaylaştırır. İçerisine kalori içeren şeker gibi malzemeler karıştırılmadığı sürece kilo problemiyle savaşmada ve kilo almayı önlemede oldukça etkilidir.

Özellikle baş bölgesi olmak üzere vücuttaki tüm ağrılar üzerinde ağrı kesici etkisi bulunmaktadır. Bazı ağrıları tamamen geçirebilirken bazılarının ise hafiflemesine yardımcı olur.

Aynı zamanda kolestrolün düşmesine yardımcı olur, siroz ve meme kanseri riskini azaltır. Ruh sağlığı üzerinde de olumlu etkileri bulunur. Depresyonun azalmasına yardımcıdır.

Diğer faydaları ise şöyledir;





Beynin daha hızlı ve aktif çalışmasını sağlar.

Nefes almayı kolaylaştırır, astımı önler.

Parkinson ve diyabet hastalığını önlemeye yardımcıdır.

Kalp ve damar sağlığını koruyarak kalp krizi gibi hastalıkları önler.

Stresi giderir, mutluluk hormonu salgılanmasına yardımcı olur.

TÜRK KAHVESİNİN ZARARLARI

Kahvenin tüketimi de diğer her besinde olduğu gibi aşırı olduğunda zararlı olabilir. Aşırı tüketimi sonucunda kalpte ritim bozukluğu, çarpıntı, uykuya dalmakta güçlükler ortaya çıkabilir. Aç karna fazla içildiğinde de midede hastalıklar, baş ağrıları ve tansiyonda yükselmeye neden olabilir.