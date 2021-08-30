Düzenli olarak içerseniz birçok hastalıktan koruyor!

Kahve içenlerin karaciğer sirozu riski daha düşük olduğu için, kahvenin karaciğeriniz için de çok faydalı olduğu görülüyor .Dahası, karaciğer ve kolorektal kanser riskinizi düşürebilir ve birçok çalışmada kalp hastalığı ve felç riskini azalttığı gözlemlenmiştir .

Düzenli olarak kahve içmek, Alzheimer ve Parkinson hastalığı riskinizi% 32-65 oranında azaltabilir. Bazı çalışmalar kahvenin ruh sağlığının diğer yönlerine de fayda sağlayabileceğini göstermektedir. Kahve içen kadınların depresyona girmeleri ve intihar teşebbüsünde bulunması daha az orandadır. Herşeyden önce, kahve içmek daha uzun bir ömre ve %20-30 daha düşük erken ölüm riski ile bağdaştırılmıştır.

Yine de, bu çalışmaların çoğunun gözlemsel olduğunu aklınızda bulundurmak gerekir. Kahvenin hastalık riskinde bir düşüşe yol açtığını kesin olarak kanıtlanamasa da kahve içenlerin bu hastalıkları yakalanma olasılıklarının daha düşük olduğu çalışmalarla gösterilmiştir.

