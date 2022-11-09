En hızlı kilo verdiren 5 besin belirlendi! Cayır cayır yağ yakıyor

Uzmanlar, kilo vermeye yardımcı olabilecek iki ana besin grubu konusunda önemli tavsiyelerde bulunuyor. Özellikle proteinler ve karbonhidrat seçiminde dikkatli olarak oldukça kolay kilo verebilirsiniz.
Kas kütlesini artırmak, kilo vermek veya her ikisi için de farklı fitness hedeflerine uyan önemli besinlerle dolu bol miktarda yiyecek bulunuyor. Egzersiz yapanların, yemeklerin ve atıştırmalıkların karmaşık bir şey olması gerekmediğini ve kahvaltıda yulaf ezmesi ve muz gibi basit bir şeyin yoğun bir günün dışında bir yığın zaman almayacağını anlaması çok önemlidir.
ESMER PİRİNÇ
Uzmanlara göre esmer pirinç egzersiz için gerçekten etkili. Antrenman sırasında size enerji veren sağlıklı yağların yanı sıra karbonhidratlar, proteinler ve antioksidanlar gibi birçok temel besin içerir. Aynı zamanda yüksek lif içeriği nedeniyle daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur. Uzmanlar, kas kazanmanıza yardımcı olacak ekstra protein için baklagiller tüketimini de özel olarak öneriyor.
SÜZME YOĞURT
Süzme yoğurt, yüksek protein içeriği sayesinde her diyetin en zengin kaynaklarından biridir. Uzmanlar, kalori ve şeker oranının düşük olması sayesinde kilo vermenin yanı sıra kas yapımına da yardımcı olabileceğini belirtiyor. Ayrıca bağışıklık sistemini ve bağırsak sağlığını güçlendiren probiyotikler içeren bu besin, metabolizma hızınızı artırabilir.
YUMURTA
Uzmanlar, yüksek protein ve sağlıklı yağın insanların daha tok hissetmesine yardımcı olabileceğinden, yumurtaların kilo vermeye de yardımcı olabileceğini söyledi. Kas kazanımı ve kilo kaybına yardımcı olmak için, haşlanmış yumurta, besinlerin büyük bölümünü bünyesinde barındırması ve yağ gibi ekstralardan daha fazla kalori eklemenizi gerektirmediği için onları tüketmenin en sağlıklı yoludur.
YULAF LAPASI
Dayanıklılık ve direnç artırmada en etkili besinlerden biri olan yulaf lapası, uzmanlara göre; antrenmanlar için gerekli olan bol miktarda enerji veren sağlıklı karbonhidratlar ve proteinler yönünden oldukça zengindir. Ayrıca vücudun egzersizden sonra iyileşmesine yardımcı olan iltihapla savaşan antioksidanlar içeren meyveler gibi daha fazla lezzetlendirmeyi deneyebilirsiniz.
TATLI PATATESLER
Lif ve su içeriği yüksek olan tatlı patates, kilo vermeye yardımcı olabilecek en iyi seçenekler arasında bulunuyor. Kas gelişimini sağlayan A vitamini ve potasyum gibi besinler yönünden de zengin olan tatlı patates, anti-inflamatuar etkileri ile bilinen kırmızı biberlerle birlikte tüketildiğinde en etkili sonuçları almanızı sağlar.