En kuvvetli antioksidan olarak biliniyor!

Vücuttaki toksin atıcı özelliği ile cildinizi, bağırsaklarınızı ve kanınızı temizleyip zararlı maddeleri uzaklaştırıcı etkisi bulunmaktadır. İçerdiği selenyum ile birlikte kalp-damar hastalıklarından koruyucu özelliği bulunur. Kandaki şeker miktarını düşürücü etkisi ile şeker hastaları tarafından tercih edilmelidir. Kanser hücrelerinin oluşumunu engelleyen bir madde olan 'izotiyosiyanat' maddesini içermesi ile meme ve bağırsak kanserini engelleyici etkisi bulunur. Bu madde kanser oluşumuna yol açan kimyasal maddelerin etkisini yok etmektedir.