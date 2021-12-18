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En kuvvetli antioksidan olarak biliniyor!

Lahana, kış sebzelerinin içerisinde en düşük kaloriye sahip olan sebze türüdür. En kuvvetli antioksidanlara sahip olan beyaz lahana kış diyetinin en önemlisidir. 100 gramı sadece 24 kalori içermektedir. Vitamin ve mineral açısından da oldukça zengindir. Diyetisyen Aysima Duygu Aksoy konu hakkında bilgiler verdi.

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Giriş Tarihi: 18.12.2021 16:03 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021 16:05
En kuvvetli antioksidan olarak biliniyor!

Vücuttaki toksin atıcı özelliği ile cildinizi, bağırsaklarınızı ve kanınızı temizleyip zararlı maddeleri uzaklaştırıcı etkisi bulunmaktadır. İçerdiği selenyum ile birlikte kalp-damar hastalıklarından koruyucu özelliği bulunur. Kandaki şeker miktarını düşürücü etkisi ile şeker hastaları tarafından tercih edilmelidir. Kanser hücrelerinin oluşumunu engelleyen bir madde olan 'izotiyosiyanat' maddesini içermesi ile meme ve bağırsak kanserini engelleyici etkisi bulunur. Bu madde kanser oluşumuna yol açan kimyasal maddelerin etkisini yok etmektedir.

Ancak bazı durumlarda lahana gibi turpgillerden olan sebze türlerinin tüketiminin kısıtlanması gerekmektedir. Özellikle kadınlarda görülen ve genetik olarak anneden kız çocuğuna aktarım olan haşimato tiroidi tanısı almış kişiler beyaz lahanadan uzak durmaları gerekmektedir.

Lahanayı ayıklarken ve temizlerken bıçak ile teması olmamaya özen gösterilmelidir. Mümkün olduğunca elimizle ayıklayıp dış kabukları haricinde damarlarını çıkarmamanız önerilir.

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