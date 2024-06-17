Eti böyle pişirin, şifasını bulun!

Çay, kahve tüketimini sınırlandırmanın önemine değinen Diyetisyen Enez Baş, "Her ziyarette çay, kahve içmemeye çalışın. Et içeren yemekler daha çok öğle öğününde tercih edilmeli, akşam öğünü olarak sebze ya da kurubaklagil yemekleri bulunmalıdır. Etli yemeklere lezzet vermesi için eklenen kuyruk yağı ya iç yağı kalp damar sağlığını olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle et kendi suyuyla kısık ateşte pişirilmelidir. Etlerin az pişmiş olmamasına dikkat etmeli, yakmadan iyice pişirmeliyiz" diye konuştu.





"KIZARTMADAN UZAK DURUN; HAŞLAMA YA DA IZGARA TERCİH EDİN"

Etli yemeklerin yanında C vitamini yönünden zengin besinlerin tercih edilmesinin demir emilimini arttıracağını dile getiren Diyetisyen Enez Baş, "Öğünlere bol limonlu salata, ev yapımı portakal, mandalina suyu ya da limonata eklemek yerinde olacaktır. Ayrıca etli yemeklerin yanında ayran, yoğurt tüketimi demir emilimini azaltacağı için tercih edilmemelidir" dedi.



Pişirme yöntemi olarak haşlama ya da ızgarada pişirme yöntemlerini tavsiye eden Diyetisyen Enez Baş kızartma işleminden uzak durmak gerektiğinin altını çizdi. Sakatatların kolesterol içeriği fazla olduğu için sakatat tüketimini de minimumda tutmak gerektiğini belirterek özellikle hava sıcaklıklarının arttığı bu dönemde su tüketimine daha çok özen gösterilmesi, günde 2-3 litre su içilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.