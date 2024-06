Eti böyle pişirin, şifasını bulun!

Çay, kahve tüketimini sınırlandırmanın önemine değinen Diyetisyen Enez Baş, "Her ziyarette çay, kahve içmemeye çalışın. Et içeren yemekler daha çok öğle öğününde tercih edilmeli, akşam öğünü olarak sebze ya da kurubaklagil yemekleri bulunmalıdır. Etli yemeklere lezzet vermesi için eklenen kuyruk yağı ya iç yağı kalp damar sağlığını olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle et kendi suyuyla kısık ateşte pişirilmelidir. Etlerin az pişmiş olmamasına dikkat etmeli, yakmadan iyice pişirmeliyiz" diye konuştu.