Etin yanında mutlaka bunu tüketin! Demir depolarını fullüyor...

Kurban Bayramı'nı sağlıklı ve huzurlu geçirmek için öğün dengesini kurmanın önemini vurgulayan uzmanlar, et yemeklerinin sağlıklı eşlikçisi olarak yüksek lif içeriği ve düşük glisemik indekse sahip baklagilleri tavsiye ediyor.

İHA Giriş Tarihi: 13.06.2024 14:41 PAYLAŞ ABONE OL

Kurban Bayramı'nda beslenmeye dair önerilerde bulunan Diyetisyen Emine Uluçay, tüm besin gruplarını içeren sağlıklı bir beslenme şeklinin benimsenmesinin yaşam kalitesini yükselteceğini belirtti. Etli nohut, etli kuru fasulye veya parça et olarak tüketilen yemeklerin yanında meze ya da salata olarak kuru baklagilleri tüketmenin pek akla gelmediğine dikkat çeken Emine Uluçay, kuru baklagillerin en önemli özelliklerinin altını çizdi.





"TÜM BESİN GRUPLARINDAKİ BESİNLERE YETERLİ VE DENGELİ MİKTARDA YER VERMEK BÜYÜK ÖNEM TAŞIR"

Kalp sağlığı ve sürdürülebilirlik için hayvansal gıda tüketimini azaltmanın fayda sağlayacağını belirten Beslenme Danışmanı Emine Uluçay, "Daha küçük porsiyonlarda tüketeceğimiz etin yanında, bitkisel proteinden zengin kuru baklagilli salata veya mezeler, protein alımı konusunda büyük destek olur. Et, protein açısından zengin olmasına rağmen, lif ve bitkisel kaynaklı folat, demir, magnezyum ve B vitaminleri gibi besinler açısından eksiktir."