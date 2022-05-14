Fincanla gelen sağlık: "Yeşil çay"

Her iki çayın aynı bitkiden üretildiğine, ancak yeşil çayın işlenme tekniği ve kendine has özellikleriyle siyah çaydan tamamıyla farklı olduğuna değinen Beslenme ve Diyet Uzmanı Pakize Gizem Akgül, "Yeşil çayın üretiminde yaş yapraklar, kısa sürede yüksek sıcaklığa tabi tutulur ve tüm oksidan enzimler etkisiz hale getirilir. Bunun sonucunda çay yapraklarında bulunan klorofiller (renk pigmentleri) parçalanmadan kalır ve fermantasyon işlemi yapılmadığı için yapraklar yeşil rengini korur. Yeşil çay daha çok polifenol ve siyah çaya göre neredeyse 10 kat daha fazla C vitamini içerir. Bir çalışmada yeşil çayın B1 ve B2 vitaminleri içerdiği de saptanmıştır. Yeşil çayda, siyah çaya göre çok daha fazla theanin bulunur. Bu amino asit, stres azaltıcı ve rahatlatıcı etkiye sahiptir" dedi.

"4-5 DAKİKA DEMLENMELİ"

Çayın demleme suyu, demleme süresi, kullanılan miktarı ve demlenecek kabın öneminden bahseden Diyetisyen Akgül, "Plastik veya alüminyum kapları tercih etmeyin. Yeni kaynatılma noktasına gelmiş veya kaynadıktan sonra biraz bekletilen suya eklenir ve 4-5 dk demlenmesi beklenir. Demlendiğinde yeşil çayın hafif çimensi bir kokusu, hafif acımsı ve buruk bir tadı olur" diye konuştu. Akgül, yapılan bir çalışmada antioksidan olan kateşinlerin yeşil çay deminde, siyah çay demine göre 3 kat daha fazla bulunduğunu da ifade etti.

"GÜNDE 3 FİNCANDAN FAZLA İÇİLMEMELİ"

Bir fincan yeşil çayın (250 ml) 50-100 mg kateşinler ve 30-40 gr kafein içerdiğini belirten Diyetisyen Akgül, hazırlanma şekli, demleme koşulları, bitkinin miktarı ve tazeliğinin, yeşil çayın biyoaktif bileşenlerini etkileyebildiğini ve "günde 3 fincanın üzerinde" içilmemesi gerektiğini söyledi.

"DİYABETİ OLANLAR DİKKATLİ TÜKETMELİ "

Diyetisyen Akgül, kimlerin yeşil çayı dikkatle içmesi gerektiğine de değinerek, "Kardiyovasküler hastalığı olanlar, böbrek hastaları ve tiroid fonksiyon bozukluğu olan bireyler; panik bozukluğu olanlar; santral sinir sistemini uyaran ilaçlar, bazı inhibitörler ve demir preparatları kullanan kişiler; kateşinler kan şekerini etkileyebildiği için anti diyabetik ilaç kullanan hastalar, yeşil çayı hekime danışarak tüketmeli" dedi.

"HAMİLELER VE EMZİREN ANNELER DOKTORA DANIŞMALI"

Yeşil çay tüketen annelerin emzirme döneminde kafein alımından kaynaklı olarak bebeklerinde huzursuzluk yaşanabileceğine değinen Diyetisyen Akgül "Aşırı yeşil çay tüketiminin folik asit düzeyini düşürdüğü ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Özellikle nöral tüp defektine neden olan folik asit eksikliği gebelerin dikkat etmesi gereken bir durumdur. İlk 3 ay çok içilmemesi önerilir ve gebeliğin devamında hekim onayı ile günde 1-2 fincan yeşil çay tüketilebilir" diye konuştu.

"UYKUSUZLUK PROBLEMİ OLANLAR SABAH İÇSİN"

Akgül, günde 1.5 gr kafein alacak şekilde tüketilmesinin olumsuz fiziksel ve psikolojik etkiler yaratabileceğini dile getirerek "Uykusuzluk, huzursuzluk, iştah kaybı ve baş ağrısı gibi etkiler görülebilir. Özellikle uykusuzluk problemi yaşayanların, yeşil çayı kahvaltılarda veya gün içinde tüketmesi daha uygun olur" dedi. Akgül, kendine has aroması ve kokusu nedeniyle bazı kişilerin yeşil çayı sevmediğini belirterek yeşil çaya limon, yasemin, meyve kabukları, kabuk tarçın, karanfil ekleyerek demlenmesini tavsiye etti.