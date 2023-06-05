Göbek yağlarını silip süpüren o kahvaltı! Birkaç günde erimeyen karnı yok ediyor

Mutfakta tam olarak doğru hamleleri yaptığınızdan emin olmak, göbek yağını yakmak için en iyi yedi sağlıklı atıştırmalık sunan beslenme yazarı Melissa Mitri tüketmesi kolay bir liste verdi.

Mitri , "Diyetinizi uyarlayarak ve sağlıklı atıştırmalık alternatifleri seçerek, kalori alımını zorlamadan açlığınızı giderebilirsiniz" diye açıklıyor. Protein ve lifle dolu sağlıklı atıştırmalıklar, açupu azaltabilir , kan şekeri seviyenizi dengeleyebilir ve metabolizmanızı hızlandırabilir; bunların tümü, göbek yağının küçülmesine yardımcı olur. İşte sabahları tüketebileceğiniz o sağlıklı kahvaltı seçenekleri…