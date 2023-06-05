Göbek yağlarını silip süpüren o kahvaltı! Birkaç günde erimeyen karnı yok ediyor

Mutfakta tam olarak doğru hamleleri yaptığınızdan emin olmak, göbek yağını yakmak için en iyi yedi sağlıklı atıştırmalık sunan beslenme yazarı Melissa Mitri tüketmesi kolay bir liste verdi.
Mitri , "Diyetinizi uyarlayarak ve sağlıklı atıştırmalık alternatifleri seçerek, kalori alımını zorlamadan açlığınızı giderebilirsiniz" diye açıklıyor. Protein ve lifle dolu sağlıklı atıştırmalıklar, açupu azaltabilir , kan şekeri seviyenizi dengeleyebilir ve metabolizmanızı hızlandırabilir; bunların tümü, göbek yağının küçülmesine yardımcı olur. İşte sabahları tüketebileceğiniz o sağlıklı kahvaltı seçenekleri…
SEBZE ÇUBUKLARI VE HUMUS
Humus ve sebzelerin birlikteliği, besinler, lif ve protein sunduğu için mükemmel ve lezzetli sağlıklı bir atıştırmalık kombinasyonudur. Karın bölgesindeki yağlardan kurtulmaya çalışıyorsanız, gününüze sebze eklemek bunu yapmanın etkili ama basit bir yoludur. Mitri, "Humus bitki proteini bakımından yüksektir, sebzeler ise doyurucu ve düşük kalorilidir, tatmin edici bir atıştırmalık için kazanan bir kombinasyondur" diye açıklıyor.
Araştırmalar, sebzelerde bulunan çözünür lifin karın yağ yakma çabalarınız için ne kadar faydalı olduğunu destekliyor. Wake Forest Baptist Tıp Merkezi tarafından yürütülen bir araştırmaya göre , günde tüketilen her 10 gram daha fazla çözünür lif için, beş yıllık bir zaman diliminde iç organlardaki yağ %3,7 azaldı.
Göbek yağını yakmak için en iyi sebzeler söz konusu olduğunda, dilimlenmiş kırmızı biber, havuç ve brokoli tüketilebilir.
KURUTULMUŞ MEYVELİ EV YAPIMI KURUYEMİŞ KARIŞIMI
Market raflarındaki birçok karışım, çok fazla işlenmiş şeker içerebilir , ancak evde kendi karışımınızı hazırlayarak, lezzetli, "yağ yakıcı" bir öğüb oluşturabilirsiniz. Bu şekilde, içinde tam olarak ne olduğunu bilirsiniz.
Fikre ihtiyacınız varsa, kilo vermek için en iyi karışım kombinasyonlarından bazıları; ceviz ve kuru üzüm, fındık, ayçekirdeği ve kurutulmuş kayısı, kabak çekirdeği ve kurutulmuş muz olabilir.
MEYVELİ YAĞSIZ SÜZME YOĞURT
Süzme yoğurt tüketirken, sağlıklı bir bağırsağı desteklemeye yardımcı olan protein ve probiyotikler de tüketmiş olacaksınız.
Medical News Today'e göre , pek çok kaynağıa sahip olan süzme yoğurt, iştahınızı azaltır, kilo vermeyi destekler ve metabolizmanızı hızlandırır. Mitri ayrıca, "Üstüne çilek eklemek ayrıca size sağlıklı yağ kaybını artırabilecek ekstra bir lif artışı sağlar" diyerek hem kahvaltınızı zenginleştirecek hem de tok tutacak bir alternatif öneriyor.
FINDIK EZMELİ ELMA DİLİMİ
Mitri, göbek yağını eritmek istiyorsanız, biraz elma cipsi hazırlamanızı öneriyor. Elmalarınızı dilimleyin ve üzerine en sevdiğiniz fındık ezmesini gezdirin. Bu atıştırmalık bol miktarda protein ve faydalı yağlar içermesi sayesinde hem tok tutar hem de ihtiyacınız olan birçok vitamin, mineral ve life sabah saatlerine kolaylıkla ulaşmanızı sağlar.
PİRİNÇ PATLAĞI VE SÜZME PEYNİR
Yağ oranı düşük bir süzme peynir, aynı zamanda yüksek protein oranıyla da tok tutarken az kalori almanızı sağlar. Mitri, bu noktada düşük kalorili, tam tahıllı pirinç patlaklarının birlikte lif ve protein ihtiyacını karşılayabileceğinizi dile getirdi.
Üstelik tüm gün boyunca tok kalmanızı sağlayacak olan bu durum, eşsiz bir güne başlangıç formülü olabilir. Karın yağlarınızı artırmaya neden olabilecek aşırı atıştırmalıklardan kaçınarak daha kolay bir beslenme programı oluşturmanızı sağlayabilir.
HAŞLANMIŞ YUMURTALI AVOKADO TOSTU
Yumurtaların besleyici bir güç olduğu bir sır değil, ama aynı zamanda belinizi inceltmelerine de yardımcı olabileceklerini biliyor muydunuz? International Journal of Obesity'de yayınlanan bir araştırmaya göre, yumurta diyeti uygulayan kişilerde vücut kitle indeksinde %61 daha fazla azalma, %65 daha fazla kilo kaybı, bel çevresinde %34 daha fazla azalma ve vücut yağ yüzdesinde %16 daha fazla azalma görüldü.
Mitri, "Avokado tostunuzun üzerine haşlanmış yumurta koymak, bu atıştırmayı sağlıklı yağlar ve protein arasında mükemmel bir denge haline getiriyor" diyor. Daha fazla lif ve faydalı mikro besinler için tam tahıllı ekmek kullanın.