Güçlü bir bağışıklık için...

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRMEK İÇİN HANGİ BESİNLER TÜKETİLMELİ

Güçlü bağışıklık için kış mevsiminde sebze tüketilmesi gerektiğini belirten Uzman Diyetisyen Nurdan Çeliktaş şöyle devam etti:

"Selenyum, A vitamini, C vitamini, E vitamini gibi vitaminler antioksidandır. Brokoli A ve C vitamininden, havuç A vitamininden, kivi C vitaminden zengindir. Bu yüzden brokoli, karnabahar, pırasa, kereviz, havuç, Brüksel lahanası gibi sebzeler; kivi, portakal, elma, greyfurt, ananas, mandalina gibi meyveler tüketilmelidir. Süt, peynir, yoğurt gibi süt ürünleri hem kalsiyum hem de D vitamini içerir. Ayrıca deniz ürünlerinde, yumurtanın sarısında, güneş görmüş mantar türlerinde de bulunur. Somon, hamsi, istavrit gibi balıklarda bulunan omega 3 yağ asidi virüs ve bakterilerle savaşmada etkili olduğu gibi beyin fonksiyonlarının gelişiminde de etkilidir. Balıktan haftada iki üç kez fayda sağlanmalıdır" diye konuştu.

Doku onarımında ve kasları korumada görevli olduğu için tavuk ve kırmızı et tüketiminin de düzenli yapılması gerektiğini aktaran Çeliktaş, "Tavuk çinko kaynağı, kırmızı et demir kaynağıdır. Kırmızı et, sakatatlar, koyu yeşil yapraklı sebzeler, pekmez, kurutulmuş meyveler demirden zengindir" dedi.

Çiğ badem, çiğ ceviz, çiğ fındık gibi sert kabuklu kuruyemişlerin E vitamini ve selenyum bakımından zengin olduğunu belirten Çeliktaş, özellikle çocukların ve gençlerin günlük beslenmesinde 15- 20 tane tüketmesi gerektiğine vurgu yaptı.