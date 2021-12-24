Güçlü bir bağışıklık için...

Uzman Diyetisyen Nurdan Çeliktaş, “Güçlü bir bağışıklık için portakal, kivi gibi meyveler ile omega 3 yönünden zengin olan balıkların sıklıkla tüketilmesi gerekir” dedi.

İHA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 24.12.2021 11:57 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 11:58

Sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenme tüm yaş gruplarında olduğu gibi çocuk ve gençlerin sağlıklı gelişimi için de büyük önem taşıyor. Özellikle okullarda bir arada bulunan çocuklar ve sosyal hareketliliği yüksek olan gençlerin güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olması, korona virüs pandemisinin toplumdaki yayılımını da yakından etkiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Uzm. Diyetisyen Nurdan Çeliktaş, korona virüs pandemisinin yanı sıra nezle ve gribin de mevsim itibarıyla sık görülen rahatsızlıklar arasında yer aldığına dikkat çekerek, sağlıklı beslenmenin önemine işaret etti.





BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRMEK İÇİN HANGİ BESİNLER TÜKETİLMELİ Güçlü bağışıklık için kış mevsiminde sebze tüketilmesi gerektiğini belirten Uzman Diyetisyen Nurdan Çeliktaş şöyle devam etti: "Selenyum, A vitamini, C vitamini, E vitamini gibi vitaminler antioksidandır. Brokoli A ve C vitamininden, havuç A vitamininden, kivi C vitaminden zengindir. Bu yüzden brokoli, karnabahar, pırasa, kereviz, havuç, Brüksel lahanası gibi sebzeler; kivi, portakal, elma, greyfurt, ananas, mandalina gibi meyveler tüketilmelidir. Süt, peynir, yoğurt gibi süt ürünleri hem kalsiyum hem de D vitamini içerir. Ayrıca deniz ürünlerinde, yumurtanın sarısında, güneş görmüş mantar türlerinde de bulunur. Somon, hamsi, istavrit gibi balıklarda bulunan omega 3 yağ asidi virüs ve bakterilerle savaşmada etkili olduğu gibi beyin fonksiyonlarının gelişiminde de etkilidir. Balıktan haftada iki üç kez fayda sağlanmalıdır" diye konuştu. Doku onarımında ve kasları korumada görevli olduğu için tavuk ve kırmızı et tüketiminin de düzenli yapılması gerektiğini aktaran Çeliktaş, "Tavuk çinko kaynağı, kırmızı et demir kaynağıdır. Kırmızı et, sakatatlar, koyu yeşil yapraklı sebzeler, pekmez, kurutulmuş meyveler demirden zengindir" dedi.

Çiğ badem, çiğ ceviz, çiğ fındık gibi sert kabuklu kuruyemişlerin E vitamini ve selenyum bakımından zengin olduğunu belirten Çeliktaş, özellikle çocukların ve gençlerin günlük beslenmesinde 15- 20 tane tüketmesi gerektiğine vurgu yaptı.