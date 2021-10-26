Günde sadece 200 kalori! Etkisine inanamayacaksınız

American Heart Association'ın Circulation dergisinde yayınlanan, obezitesi olan yaşlı yetişkinler aerobik egzersizi kalorilerde orta derecede bir azalma ile birleştirdiğinde, kardiyovasküler sağlıkta sadece egzersizi tercih eden veya daha kısıtlayıcı bir diyetle egzersiz yapan yetişkinlere göre daha fazla iyileşme yaşadıklarını gösterdi.
"TEK BAŞINA EGZERSİZDEN DAHA FAYDALI"
Çalışma, kardiyovasküler hastalığı etkileyen ve damar sağlığının bir ölçüsü olan aort damarı sertliğine baktı. Önceden, aerobik egzersizin aort sertliğinde yaşa bağlı artışları dengelediği biliniyordu, ancak bu yeni çalışma, egzersizin tek başına yeterli olmayabileceğini gösteriyor. Obezitesi olan yaşlı yetişkinler, egzersizle birlikte günde 200 kaloriyi keserek, tek başına egzersiz yapmaktan daha büyük fayda sağladı.
Northwell Health'in Kalp Hastanesi'nde kardiyovasküler sağlık ve lipidoloji direktörü Dr. Guy L. Mintz, "Bu araştırma, kalori alımında ve orta düzeyde egzersizde mütevazı bir değişikliğin kan damarı reaktivitesini iyileştirdiğini gösteren büyüleyici" dedi.
"DAMAR SAĞLIĞINDA %21'LİK ARTIŞ"
Çalışma randomize kontrollü bir çalışmaydı. 65 ve 79 yaşları arasında obezitesi olan 160 az hareket eden yetişkini içeriyordu. Katılımcılar 20 hafta boyunca rastgele üç müdahale grubundan birine atandı: İlk grup normal diyetlerini sürdürdü ve aerobik egzersizi artırdı; ikinci grup egzersiz yaptı ve günde 200 kalori kesti; üçüncü grup egzersiz yaptı ve günde 600 kalori kesti.
Aerobik egzersiz için, katılımcılar haftada dört kez bir koşu bandında 30 dakika geçirdiler. Tüm katılımcılar, kanın aort damardan geçme hızı olan aortik ark nabız dalga hızları ve ayrıca genişletilebilirlik veya aortun genişleme ve büzülme yeteneği ölçüldü.
İşte araştırmacıların buldukları:
Bu, daha iyi bir şekle girmek ve kardiyovasküler sağlıklarını iyileştirmek isteyen kişilerin bunun için sert diyetler ve aşırı egzersiz rejimleri yapmak zorunda olmadığı anlamına gelir. Kalp sağlığını iyileştirmenin, kalp krizi ve felç riskinin azaltılması da dahil olmak üzere çeşitli faydaları vardır, ancak bunlar özel olarak araştırılmamıştır.
GÜNDE 200 KALORİ NASIL KESİLİR?
Bu çalışmanın en iyi çıkarımlarından biri: Tam bir yaşam tarzı revizyonu yerine birkaç basit yaşam tarzı değişikliği etkileyici sonuçlar verebilir. Birçok insan için günde 200 kaloriyi kesmek çok zor olmayabilir. NewYork-Presbyterian Medical Group Hudson Valley'de dahiliye doktoru olan Dr. James Trapasso , "Kan basıncını düşürmenin uzun vadeli faydaları olabileceğini biliyorduk, ancak bu çok daha spesifik ve kalp sağlığını iyileştirmek için daha kolay bir yaklaşım" dedi.
"İnsanlar çok sert diyet ve egzersiz rejimlerinden ayrılıyor. Bu nedenle kısa sürede bıraktıkları bu yaşam stillerinden herhangi bir sonuç alamıyorlar. 200 kalorilik bir azalma gerçekten fark edilmeyecek ve dahil edilmesi kolay bir şey" dedi. Trapasso ayrıca ne içtiğinize bir göz atmanızı önerdi: "İçeceklerde çok fazla kalori var" dedi. "İster alkollü ister alkolsüz olsun, fazla şekeri kesmek kalorileri yok etmenin en kolay yoludur"
Diğer bir adım, yüksek kalorili yiyecekler ve tahıl gibi yüksek karbonhidratlı yiyecekler dahil olmak üzere işlenmiş yiyecekleri sınırlamaktır.