Günde sadece 200 kalori! Etkisine inanamayacaksınız

Hepimiz şunu duymuşuzdur: Diyet ve egzersiz kilo vermenin en iyi yoludur, bu da kilo vermenin genel sağlığın en önemli göstergesi olduğunu düşündürür. Doğru da olsa bu sözler, bu adımları atarken duymak sinir bozucu olabilir, kilo vermek anlamına gelmez. Ancak yeni bir araştırmaya göre, daha az kalori almak ve daha fazla egzersiz yapmak için adımlar atmak, kilo verseniz de vermeseniz de kalp sağlığınıza yardımcı olabilir.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 26.10.2021 11:05

American Heart Association'ın Circulation dergisinde yayınlanan, obezitesi olan yaşlı yetişkinler aerobik egzersizi kalorilerde orta derecede bir azalma ile birleştirdiğinde, kardiyovasküler sağlıkta sadece egzersizi tercih eden veya daha kısıtlayıcı bir diyetle egzersiz yapan yetişkinlere göre daha fazla iyileşme yaşadıklarını gösterdi.

"TEK BAŞINA EGZERSİZDEN DAHA FAYDALI" Çalışma, kardiyovasküler hastalığı etkileyen ve damar sağlığının bir ölçüsü olan aort damarı sertliğine baktı. Önceden, aerobik egzersizin aort sertliğinde yaşa bağlı artışları dengelediği biliniyordu, ancak bu yeni çalışma, egzersizin tek başına yeterli olmayabileceğini gösteriyor. Obezitesi olan yaşlı yetişkinler, egzersizle birlikte günde 200 kaloriyi keserek, tek başına egzersiz yapmaktan daha büyük fayda sağladı. Northwell Health'in Kalp Hastanesi'nde kardiyovasküler sağlık ve lipidoloji direktörü Dr. Guy L. Mintz, "Bu araştırma, kalori alımında ve orta düzeyde egzersizde mütevazı bir değişikliğin kan damarı reaktivitesini iyileştirdiğini gösteren büyüleyici" dedi.

"DAMAR SAĞLIĞINDA %21'LİK ARTIŞ" Çalışma randomize kontrollü bir çalışmaydı. 65 ve 79 yaşları arasında obezitesi olan 160 az hareket eden yetişkini içeriyordu. Katılımcılar 20 hafta boyunca rastgele üç müdahale grubundan birine atandı: İlk grup normal diyetlerini sürdürdü ve aerobik egzersizi artırdı; ikinci grup egzersiz yaptı ve günde 200 kalori kesti; üçüncü grup egzersiz yaptı ve günde 600 kalori kesti. Aerobik egzersiz için, katılımcılar haftada dört kez bir koşu bandında 30 dakika geçirdiler. Tüm katılımcılar, kanın aort damardan geçme hızı olan aortik ark nabız dalga hızları ve ayrıca genişletilebilirlik veya aortun genişleme ve büzülme yeteneği ölçüldü. İşte araştırmacıların buldukları: Günde 200 kalori egzersiz yapan ve kesen katılımcılar, damar genişliğinde yüzde 21'lik bir artışa sahipti. Ayrıca nabız dalga hızında yüzde 8'lik bir düşüş yaşadılar.

Sadece egzersiz yapan grup veya egzersiz yapıp günde 600 kaloriyi kesen grup için aort sertliği ölçümlerinde fazla bir değişiklik olmadı.

Araştırmacılar, yalnızca egzersiz yapılan grupla karşılaştırıldığında, vücut kitle indeksini (BMI), toplam yağ kütlesini, vücut yağ yüzdesini, karın yağını ve bel çevresini etkileyenler de dahil olmak üzere vücut değişikliklerinin her iki kalori kısıtlı grupta daha fazla olduğunu buldular.

Kilo kaybı, kısıtlanan kalori sayısından bağımsız olarak her iki grupta da benzerdi. Bu, daha iyi bir şekle girmek ve kardiyovasküler sağlıklarını iyileştirmek isteyen kişilerin bunun için sert diyetler ve aşırı egzersiz rejimleri yapmak zorunda olmadığı anlamına gelir. Kalp sağlığını iyileştirmenin, kalp krizi ve felç riskinin azaltılması da dahil olmak üzere çeşitli faydaları vardır, ancak bunlar özel olarak araştırılmamıştır.