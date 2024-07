Güneş yanıklarına karşı kalkan! Her lokmasıyla zararlı ışınlardan koruyor...

4 - OMEGA-3: Cildin parlak ve gergin olmasını sağlar. Cildi güneşin zararlı etkilerine karşı korur. Bu yağ asitleri hücre zarını güçlendirir, cildin daha genç görünmesini sağlar. Somon, ceviz, keten tohumu, zeytinyağı, koyu yeşil sebzeler beslenmeye mutlaka eklenmeli.



5 - E ve C VİTAMİNİ DEPOSU: Güneşin zararlarından cildi koruyan güçlü antioksidanlar ve yaşlanmaya karşı en etkin vitaminlerdir. E Vitamini kaynakları; bitkisel yağların çoğu, ceviz, fındık- fıstık, tohumlar, et, balık, yeşil yapraklı sebzeler, ıspanak, kuşkonmaz, elma, yumurta ve tahıllardır. Çilek, kivi, portakal ve diğer turunçgiller, sarı, yeşil ve kırmızı biberler, koyu yeşil yapraklı sebzeler, brokoli, domates, bezelye ve maydanoz ise en yüksek C vitamini kaynaklarıdır.