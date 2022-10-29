Her gün bir kaşık tüketirseniz vücuttaki tüm zehri atıyor!

Her gün bir kaşık tüketildiğinde vücuttaki tüm zehri atan tahin, aynı zamanda içerdiği besin değerleri sayesinde hastalıklara karşı koruyor. Bağışıklığı güçlendiren tahin, yaşlanmaya bağlı hafıza kayıplarının da önüne geçiyor. Sağlık üzerine olumlu etkileri bilimsel olarak kanıtlanan tahini günde bir kaşık tüketmek gerekiyor. Uzmanlar, soğuk sıkım tahinin daha faydalı olduğunu belirtiyor. İşte vücuttaki tüm zehri atan tahinin mucizevi faydaları...

Giriş Tarihi: 29.10.2022 11:15 PAYLAŞ ABONE OL

Bolca tüketmemiz gerek bir besin olan tahinden ve tahinin faydalarından bahsetmek istiyoruz... Tahin E, C ve B vitaminleri açısından zengindir. Hücre yapısının bozulmasını engeller. Yaraların iyileşmesini hızlandırır. Kansere karşı koruyucudur. Damar sertliğini ve tıkanmalarını engeller. İdrar söktürücüdür. Cildi güzelleştirir.Bağışıklık sistemini güçlendirir. Göz sağlığı için hayati önem taşır. Vücuda alınan ağır metaller, zehirli bileşikler, radyasyon ve bazı ilaçların yarattığı toksinlere karşı koruma sağlar.

Yaşlanmaya bağlı hafıza kayıplarının (Alzheimer) önlenmesinde olumlu etkisi olduğu kanıtlanmıştır. Tahinde çok miktarda bulunan E vitamini ile tüm bu yararları da vücudumuza kazandırabiliriz.