Her gün bir kaşık yerseniz vücuttaki tüm kasları demir gibi yapıyor!

Besinlerin vücudumuz üzerinde birçok etkisi bulunuyor. Tahinin ham maddesi susamdır. Aromatik bir tada sahip susam bitkisinin tohumundan yapılır. Tahin, özellikle kış aylarında vücut direncini yükseltmesi ve hastalıklara karşı koruyucu görevi ile bilinir. Peki tahinin faydaları nelerdir, evde tahin nasıl yapılır? İşte cevabı...