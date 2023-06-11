Her gün üç tane yiyende göbek yağı diye bir şey kalmıyor! Gitmeyen kiloların çaresi...

Hepimizin vücudunda belirli bir miktarda iç yağlanma mevcuttur. Karın bölgesinin derinliklerinde bulunan bu yağ, hayati organları korumak ve dış etkenlere karşı yalıtmak için gereklidir. Bununla birlikte, çok fazla viseral yağ depolamak tehlikelidir ve diyabet, kalp hastalığı ve hatta kanser gibi durum ve hastalıklara yakalanma riskini artırır.

Bir uzman, visseral yağınızı azaltmanın yolları Doktor Deborah Lee, önemli bilgiler verdi. Bu yağ oranındaki düşüş için ise; en iyi yöntemin yumurta tüketimi olduğuna dair vurgu yaptı.

Pek çok çalışma, protein alımınızı artırmanın kilo vermeye yardımcı olduğunu göstermiştir ve buna iç organ yağ kaybını da içerir. Çok yüksek proteinli yiyecek seçeneklerinden biri yumurtadır. Ortalama bir yumurta (yaklaşık 52 gram ağırlığında) 6,3 g protein içerir, yani iki yumurta 12 ila 14 g protein sağlar.