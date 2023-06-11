Her gün üç tane yiyende göbek yağı diye bir şey kalmıyor! Gitmeyen kiloların çaresi...

Hepimizin vücudunda belirli bir miktarda iç yağlanma mevcuttur. Karın bölgesinin derinliklerinde bulunan bu yağ, hayati organları korumak ve dış etkenlere karşı yalıtmak için gereklidir. Bununla birlikte, çok fazla viseral yağ depolamak tehlikelidir ve diyabet, kalp hastalığı ve hatta kanser gibi durum ve hastalıklara yakalanma riskini artırır.
Bir uzman, visseral yağınızı azaltmanın yolları Doktor Deborah Lee, önemli bilgiler verdi. Bu yağ oranındaki düşüş için ise; en iyi yöntemin yumurta tüketimi olduğuna dair vurgu yaptı.
Pek çok çalışma, protein alımınızı artırmanın kilo vermeye yardımcı olduğunu göstermiştir ve buna iç organ yağ kaybını da içerir. Çok yüksek proteinli yiyecek seçeneklerinden biri yumurtadır. Ortalama bir yumurta (yaklaşık 52 gram ağırlığında) 6,3 g protein içerir, yani iki yumurta 12 ila 14 g protein sağlar.
Yetişkinlerin ne kadar aktif olduklarına bağlı olarak günde 45 ila 56 g proteine ihtiyaçları vardır. Yumurta, insan sağlığı için mükemmel bir esansiyel amino asit kaynağıdır.
Kalorilerinin düşük olmasının yanı sıra; (bir yumurtada yaklaşık 60 kalori),, B vitaminleri ve A vitamini ile birlikte harika bir D vitamini, kolin kaynağıdır. Doktorunuzun da kontrolüyle maksimum fayda sağlamak için günde üç yumurta yiyebilirsiniz.
PROTEİN VE KİLO KAYBI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Dr Lee, protein alımınızı artırmanın "inatçı" iç organ yağını kaybetmenize yardımcı olabileceğini söyledi.
Protein alımını artırmanın beraberinde metabolizma hızını da artırdığını söyleyen Dr. Lee, aynı zamanda protein alımını günde %20'den %30'a çıkarmanın, fazladan 60 kalori yakmayı sağladığını da dile getirdi. Protein yedikten sonra vücut ısınız yükselir ve buna diyete bağlı termojenez denir.
Maksimum etki protein tükettikten sonra görülür. Yüksek proteinli diyetler, daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olur.
Protein alımı, mide boşalmasını geciktiren bir hormon olan bağırsakta kolesistokinin (CKK) salınımını uyarır. CKK, azaltılmış gıda alımı, daha küçük porsiyon boyutları ve artan tokluk ile bağlantılıdır.
Protein alımınızı artırmak, yiyecek isteklerini azaltmaya yardımcı olabilir. 2017'de yapılan bir çalışmada, yüksek proteinli bir diyet (günde 124 gr) yiyen kadınların, normal protein alımı (48 gr) olan gruba kıyasla yemek yeme isteklerini yüzde 15 oranında azalttığı görüldü.
Yüksek proteinli bir diyet yemek, kas kütlesinin korunmasına yardımcı olur. Kilo kaybı, yağ kaybının yanı sıra yağsız vücut kütlesi (kas) kaybına neden olur. Diyet yaparken yağsız vücut kütlesini korumanın yolları arasında düzenli fiziksel egzersiz yapmak, özellikle direnç eğitimi yapmak ve daha fazla protein tüketmek yer alır.
ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?
2022'de Clinical Nutrition dergisinde yayınlanan bir araştırma , İspanya'da 355 üniversite öğrencisi üzerinde yumurta yemenin etkilerini denedi.
Çalışmanın sonucunda elde edilen bulgular, halk sağlığı açısından önemlidir ve daha yüksek yumurta tüketiminin (haftada beş veya daha fazla yumurta), özellikle daha yüksek protein alımı nedeniyle daha sağlıklı bir vücut kompozisyonuna yol açabileceğini düşündürmektedir.
Journal of the American College of Nutrition'da 2020'de yayınlanan ayrı bir makale, 2.200'den fazla katılımcıda yumurta tüketimi ile kilo kaybı arasındaki bağlantıyı inceledi. Yumurta tüketimi, özellikle kadınlarda aşırı vücut yağı / merkezi obezite ile aşırı kilo için kilo düzenlemesi için yararlı olabileceği sonucuna ulaşıldı.