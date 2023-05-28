Her lokmasında yeni kas dokusu! İşte yağları parçalayıp yerine kas kazandıran o besin…

Genellikle kilo vermeye odaklansak da aslında rakamlardan çok, vücuttaki yağ kas oranına dikkat etmek büyük önem taşıyor. Bu nedenle özellikle kas dokusunu iyileştirebilecek birkaç besini hayatınızda daha sık tüketmeniz sizler için daha sağlıklı bir vücudun da formülü. Kas ağırlığınızı artırmanıza yardımcı olabilecek yiyeceklerten bazıları;
Yağsız protein: Yağsız protein, kas büyümesi ve onarımı için gereklidir. İyi yağsız protein kaynakları arasında tavuk, balık, fasulye ve tofu bulunur.
Karmaşık karbonhidratlar: Karmaşık karbonhidratlar, vücudunuza egzersizlerinizi beslemek ve onlardan kurtulmak için kullanabileceği enerji sağlar. İyi kompleks karbonhidrat kaynakları arasında tam tahıllar, meyveler ve sebzeler bulunur.
Sağlıklı yağlar: Sağlıklı yağlar hormon üretimi ve hücre büyümesi için gereklidir. İyi sağlıklı yağ kaynakları arasında avokado, fındık ve tohumlar bulunur.
Su: Su, kas fonksiyonu ve iyileşmesi için gereklidir. Gün boyunca, özellikle antrenmanlarınızdan önce, antrenman sırasında ve sonrasında bol su içtiğinizden emin olun.
Sağlıklı beslenmenin yanı sıra, düzenli olarak kuvvet antrenmanı yapmak da önemlidir. Kuvvet antrenmanı, kas liflerinin parçalanmasına yardımcı olur ve bu lifler daha sonra kendilerini eskisinden daha güçlü bir şekilde yeniden inşa eder. Güç antrenmanına devam ettikçe, kaslarınız büyüyecek ve güçlenecektir.
İşte kas ağırlığını artırmak için iyi olan bazı özel yiyecekler:
Tavuk: Tavuk, yağ ve kalorisi düşük yağsız bir proteindir. Ayrıca niasin, B6 vitamini ve selenyum gibi iyi bir vitamin ve mineral kaynağıdır.
Somon: Somon, omega-3 yağ asitleri bakımından yüksek yağlı bir balıktır. Omega-3 yağ asitlerinin iltihabı azaltmaya ve kas fonksiyonunu iyileştirmeye yardımcı olduğu gösterilmiştir.
Süzme yoğurt: Süzme yoğurt iyi bir protein ve kalsiyum kaynağıdır. Aynı zamanda bağırsak sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilecek faydalı bakteriler olan iyi bir probiyotik kaynağıdır.
Yumurta: Yumurtalar tam bir proteindir, yani dokuz temel amino asidin hepsini içerirler. Ayrıca kolin, D vitamini ve selenyum gibi iyi bir vitamin ve mineral kaynağıdırlar.
Fasulye: Fasulye iyi bir protein ve lif kaynağıdır. Ayrıca iyi bir demir, magnezyum ve potasyum kaynağıdırlar.
Tofu: Tofu iyi bir protein ve demir kaynağıdır. Aynı zamanda iyi bir kalsiyum, magnezyum ve fosfor kaynağıdır.
Kuruyemiş: Kuruyemişler iyi bir protein, lif ve sağlıklı yağ kaynağıdır. Ayrıca magnezyum, fosfor ve selenyum gibi iyi bir vitamin ve mineral kaynağıdırlar.
Tohumlar: Tohumlar iyi bir protein, lif ve sağlıklı yağ kaynağıdır. Ayrıca magnezyum, fosfor ve çinko gibi iyi bir vitamin ve mineral kaynağıdırlar. Chia tohumu, kabak çekirdeği, keten tohumu bu tohumlardan bir kaçını oluşturuyor.
Herkesin vücudunun farklı olduğunu ve bir kişi için işe yarayan bir başkası için işe yaramayabilir. Hangi yiyeceklerin sizin için doğru olduğundan emin değilseniz, kayıtlı bir diyetisyen veya sertifikalı kişisel antrenör ile doğru bir planlama yapabilirsiniz.