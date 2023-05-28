Her lokmasında yeni kas dokusu! İşte yağları parçalayıp yerine kas kazandıran o besin…

Genellikle kilo vermeye odaklansak da aslında rakamlardan çok, vücuttaki yağ kas oranına dikkat etmek büyük önem taşıyor. Bu nedenle özellikle kas dokusunu iyileştirebilecek birkaç besini hayatınızda daha sık tüketmeniz sizler için daha sağlıklı bir vücudun da formülü. Kas ağırlığınızı artırmanıza yardımcı olabilecek yiyeceklerten bazıları;