Hurma alırken bunlara dikkat edin!

Ramazan ayı yaklaşırken yapılan hurma alışverişleri de arttı. Esnaf, vatandaşı taze hurma alma konusunda uyarırken diyabet hastaları için de diyet hurma tavsiyesinde bulunuyor.

İHA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 23.03.2022 11:35 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 11:35

Ramazan ayında iftar sofralarının değişilmez ürünlerinden birisi olan hurmaya bu yıl da yoğun talep var. Ramazanın başlamasına sayılı gün kala hurma alışverişleri artıyor. Esnaf ise vatandaşı taze hurma konusunda uyardı. Geçen yıldan kalan hurmaların satılabileceğini belirten esnaf, taze ürünlerin daha canlı renklerde olacağını söyledi. Ayrıca farklı ülkelerde yetişen hurmalar yüksek besin değerine sahip olduğu için diyabet hastaları için dikkatli tüketilmediği takdirde risk oluşturuyor. Esnaf ise diyabet hastalarına diyet hurmaları öneriyor.





"DİYABET HASTALARI İÇİN DİYET HURMA" Eskişehir'de uzun yıllardır esnaf olan Emirhan Yaşar Acar, diyabet hastalarına tavsiyede bulundu. Diyet hurmaların şeker oranının daha düşük olduğunu belirten Acar, "Vatandaşın Ramazan alışverişi başladı. Hurmalara yoğun talep oluyor. Hurmalarda fiyatlar çok değişkenlik gösteriyor. En ucuzundan en pahalısına kadar her birinin lezzet farklılığı var fakat besin değerleri birbirine çok yakın. Şeker oranı oldukça yüksek bir ürün olduğu için diyabet hastalarının dikkatli davranması gerekiyor. İran hurmaları oluyor, sarı renktedir, biz diyet hurma olarak adlandırıyoruz. Şeker oranı diğerlerine göre daha düşük oluyor" dedi.