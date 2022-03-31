İftarların vazgeçilmezi hurmanın faydaları

Dünya genelinde taze ve kurutulmuş olarak tüketilmesinin yanı sıra pastacılıkta ve çeşitli gıda ürünleri olarak da kullanılmaktadır. Hurma meyvesinde %44-88 oranında şeker bulunmaktadır. Hurma en az 15 çeşit mineral içermektedir. Potasyumdan miktarı muzun 2,5 katıdır. Kalsiyum, demir, magnezyum ve A vitamini B1 vitamini ,B3 vitamini ve C vitamini içermektedir. İçeriğinde 23 çeşit aminoasit bulunmaktadır.
Diğer meyvelerle karşılaştırıldığında besin içeriğinin oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Hurmada birçok fenolik bileşik bulunmaktadır. Bulunan fenolik bileşiklerin antioksidan etkisi askorbik asitin antioksidan etkisinden fazladır. Kurutulmuş meyveler arasında en yüksek polifenol içeriğine sahip meyve olarak dikkatleri üzerine çekmektedir.
İçerdiği yüksek kalori değeri ile 100 g tüketildiğinde yetişkin bir bireyin günlük enerji ihtiyacının %11-15 ini karşılamaktadır.100 g hurma tüketilmesi günlük posa alımının %50-100 oranında karşılamaktadır. Yüksek posa içeriğiyle bağırsakların boşaltma hızını yavaşlatarak sindirime büyük oranda katkı sağlamaktadır. Mide ülserinin iyileşmesinde yardımcıdır. Demir ve mineral içeriğiyle gebe ve emzikli bireylerin beslenme listesinde yer almalıdır.İçerdiği bitkisel kaynaklı östrojenler sayesinde gebe bireylerin doğumlarında yardımcı olabilmektedir.Yapılan araştırmalar gebe bireylerin doğum sonrası kanamaların azalmasına yardımcı olabileceğini göstermektedir.Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli etkileri bulunmaktadır.
Unutulmamalıdır ki içerdiği yüksek kalori miktarı sebebiyle fazla tüketimi bireyin kilo almasına neden olabilmektedir. Hurma günlük 25-30 gram yaş veya kuru meyve olarak tüketilebilir.Böbrek rahatsızlığı olan bireyler ve kan sulandırıcı ilaçlar kullanan bireylerin fazla tüketimi sakıncalıdır.