İftarların vazgeçilmezi hurmanın faydaları

İftarların vazgeçilmez meyvesi hurma önemli bir besin kaynağıdır. İftarlarda top sesiyle beraber ilk tüketim olarak hurma tercih edilmesi bireyin uzun süreli açlık sonrası düşen kan şekeri seviyesini dengelemektedir. Ramazan aylarında sık sık karşımıza çıkan hurma sağlık açısından faydaları yönüyle birçok bilimsel araştırmaya konu olmaktadır. Diyetisyen Yasin Ayyıldız konu hakkında önemli bilgiler verdi.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 31.03.2022 14:16 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 14:16

Dünya genelinde taze ve kurutulmuş olarak tüketilmesinin yanı sıra pastacılıkta ve çeşitli gıda ürünleri olarak da kullanılmaktadır. Hurma meyvesinde %44-88 oranında şeker bulunmaktadır. Hurma en az 15 çeşit mineral içermektedir. Potasyumdan miktarı muzun 2,5 katıdır. Kalsiyum, demir, magnezyum ve A vitamini B1 vitamini ,B3 vitamini ve C vitamini içermektedir. İçeriğinde 23 çeşit aminoasit bulunmaktadır.

Diğer meyvelerle karşılaştırıldığında besin içeriğinin oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Hurmada birçok fenolik bileşik bulunmaktadır. Bulunan fenolik bileşiklerin antioksidan etkisi askorbik asitin antioksidan etkisinden fazladır. Kurutulmuş meyveler arasında en yüksek polifenol içeriğine sahip meyve olarak dikkatleri üzerine çekmektedir.