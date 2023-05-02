İhtiyaç duyulan proteinin yarısını tek seferde karşılıyor! Taylan Kümeli önerdi: "Mutlaka tüketin"

Diyet yapanları tok tutmakla beraber doğru besin öğeleriyle desteklemek istediklerini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli, "100 gram ton balığı günlük protein ihtiyacının yüzde 47'sini karşılıyor. Eğer proteinden, omega 3'ten, vitamin ve mineralden zengin bir besinle diyetinizi desteklerseniz kas kaybı yaşamadan yağ yakar ve doğru fiziksel aktiveyle de vücudunuzun formunu bozmadan diyetin devamlılığını sağlamış olursunuz. Özellikle sporcuların kas geliştirmesi için proteine ihtiyacı var ve bu proteinin de kaliteli, bedeni yağlandırmayan ama aynı zamanda kas gelişimini hızlandıran bir protein olması lazım. Bu anlamda da ton balığı son derece değerli bir ürün" dedi.

Ton balığının önemli bir protein kaynağı olduğunu vurgulayan Kümeli, "100 gram ton balığı günlük protein ihtiyacının yüzde 47'sini karşılıyor. Ton balığının ikinci önemli noktası ise omega 3 kaynağı olmasıdır. Omega 3 vücudumuzda üretilmeyen ve elzem olan doymamış yağ asididir. Bunun dışında da içerdiğinde birtakım mineraller ve vitaminler var. En önemli mineral selenyumdur. Bu çok önemli bir antioksidandır. Bizi bir sürü hastalığa karşı koruduğu gibi bağışıklığımızı da yükseltiyor. Öyle bir besin düşününki içinde hem protein, hem omega 3, hem selenyum gibi değerli bir mineral, B grubu vitaminler, fosfor ve D vitamini var. Bunların hepsi küçücük bir besin içerisinde bir araya geldiğinde bir sürü kaliteli, besleyici öğeyi bir anda barındığını görüyorsunuz. Bir beslenme uzmanı olarak hep önerdiğim ve arkasında durduğum bir besin" diye konuştu.

"GÜNEŞ IŞIĞININ CİLDİMİZE ETKİSİNİ ENGELEYECEK HORMONLARI AKTİVE EDECEK ÖZELLİĞE SAHİP"

Kümeli, ton balığının cildi beslemek adına da fayda sağladığını da aktararak, "Cilt sağlığımızda en önemli şey cildimizi içten besleyen antioksidanların ve ciltteki doğru sistemi aktive edecek gıda unsurlarını taşıyan besinleri kullanmamızdır. Ton balığı bunlardan birisidir. Cildimizin en büyük düşmanı ultraviyole ışınlarıdır. Ton balığı, içeriğindeki besin öğeleri nedeniyle güneş ışığının cildimizdeki negatif etkisini engelleyecek hormonları aktivite edecek özelliğe sahip. Saçlarımızın da öz yapısı proteindir. Ton balığı protein değerini desteklediği için saçımıza destek veriyor" ifadelerine yer verdi.

"DOĞAL AVCILIKLA YAPILMIŞ BİR KONSERVE OLMALI"

Konserve tüketiminde uzmanlar için önemli bazı hususların olduğuna dikkat çeken Kümeli, "Birincisi doğal avcılıkla yapılmış bir konserve olmalı, ikincisi temin edildiği yer çiftlik balığı değil okyanuslar olmalı. Üçüncüsü ise konservesi doğru normlarda oluşmalı. Bütün bunlar bir araya geldiğinde bizim için konserve tüketimi neredeyse hatta daha da pratik olacak şekilde tazesi kadar uygundur" şeklinde konuştu.