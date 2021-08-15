İnsülin direncini kırmak için bu öneriye dikkat!

Zayıflamayla birlikte hormon seviyelerinin düzene girmesiyle, kanda insülin seviyesinin normalleşeceğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Eray Albayrak, "İnsülin direncine sahipseniz, hareketli bir yaşamı benimsemeniz şart. Düzenli yapılan fiziksel aktivite ile örneğin her gün 35-45 dakika yürüme alışkanlığı, insülin direncini çabuk kırmaya yardımcı olacaktır. Spor yaparken kaslar ortamda olan şekeri kolayca kullanır. Bundan dolayı fazla insüline ihtiyaç duyulmaz. Doğru olan, sağlıklı karbonhidratlara öğünlerimizde yeterli ve dengeli yer vermek olacaktır. Sağlıklı karbonhidrat dediklerimiz; tam buğday, yulaf, çavdar ekmekleri, kepekli makarna, karabuğday, bulgur, kinoa, kurubaklagilleri önerebilirim. Beyaz un ve beyaz ekmekten uzaklaşmak, insülin direncini kırmak için önem arz etmektedir. Üç saatten daha uzun süre aç kalmamanız; vücudunuza onu aç bırakmayacağınızın garantisini vermeniz, organlarınızın özellikle kan şekerinizi düzenleyen pankreasınızın ve metabolizmanızın iyi çalışmasına destek olacaktır. Sıkı kan şekeri kontrolü için ufak bir meyve ve süt/kefir ya da yoğurt ile yapılan ara öğünler hem kilo vermenize yardımcı olacak hem de sizi insülin direncinden koruyacaktır" açıklamasında bulundu.

OMEGA-3, NİASİN, KALSİYUM VE D VİTAMİNİ İNSÜLİN DİRENCİNE KALKAN GÖREVİ YAPAR

Beslenme ve Diyet Uzmanı Albayrak, Somon gibi yağlı balıklar, ceviz ve keten tohumunun omega 3'ten zengin besinler olduğunu hatırlatarak şöyle devam etti;

"Bu besinleri haftada 2-3 kereden daha az tükettiğinizin farkındaysanız omega 3 takviyesi almalısınız. İnsülin direncinde total antioksidan kapasitesini arttıran Niasin vitamininden zengin besinler-HbA1C (3 aylık kan şekeri ortalaması)'yi düşürür. Bu besinler; balık, yağsız et, kepekli un ürünleri, karaciğer, buğday tohumu, yumurta, kavrulmuş yer fıstığı, kümes hayvanlarının beyaz eti, avokado, hurma, incir ve kuru eriktir. Ayrıca yapılan araştırmalarda süt ve süt ürünlerinin tüketimi ile birlikte yeterli kalsiyum alımı, sağlıklı kilo yönetimi adına yardımcı olacak ve insülin değerlerini düzenleyecektir. Kalsiyumdan zengin beslenme karın çevresi yağlanmasını azaltmaktadır. Günde 3 porsiyon süt ve süt ürünleri tüketimi önemlidir. D vitamini seviyenize baktırarak gerekli görüldüğü takdirde supleman kullanmanız size destek olacaktır."

"GÜVENLİ TATLANDIRICILARDAN KORKMAYIN"

Albayrak, sözlerinin sonunda "Özellikle bitkisel stevia, sükraloz, aspartam gibi tatlandırıcıların kullanımı insülin direncini arttırmaz ve beslenmenizde bunlara yer verebilirsiniz. Taze sıkılmış dahi olsa meyve suyu tüketmek kan şekerini hızlı yükseltir. Lif içeriği yüksek besinlerden olan meyvenin yeterli porsiyonda kendisini yemek insülin direnci ile savaşınızda en yakın dostunuz, unutmamalısınız" dedi.