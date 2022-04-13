Kekik nedir? Faydaları nelerdir?

Yemeklerinize tuz yerine kekik koyarak bu etkiyi gözlemleyebilirsiniz.

Yapılan bazı çalışmalar kekik çayının hem sistolik hem de diyastolik kan basıncını düşürürerek hipertansiyonu azaltmaya yardımcı olduğunu göstermektedir. Ayrıca bunun yanı sıra "kötü" LDL kolesterolü düşürerek kardiyovasküler hastalık geliştirme riskini azaltabilmektedir.

Çorbaların, ana yemeklerin içine baharat olarak kullanmanın dışında, kekiği çay olarak demleyip kekik çayı şeklinde tüketmeniz sağlığınıza çok büyük faydalar sağlayacaktır. Kekik yapraklarını kaynatıp 70-80 dereceye soğutulmuş ılık suyun içine koyup 15-20 dakika demleyerek rahatlıkla tüketebilirsiniz. Fakat kekik özellikle kan sulandırıcı ilaçlar ve tansiyon ilaçlarıyla etkileşime girebilir. Bu ilaçlardan birini kullanıyorsanız günlük bir fincanı geçmeyerek miktarda aşırıya kaçmamanızı tavsiye ediyorum.

ÖZELLİKLE KIŞ AYLARINDA DÜŞEN BAĞIŞIKLIK İÇİN BİREBİR!

Kekik çok iyi C ve A vitamini kaynağıdır. Vücudun enfeksiyonlar ile mücadelesinde çok iyi bir savaşçıdır. Bu yüzden soğuk algınlığının geldiğini hissettiğiniz anda kendinize bir kekik çayı yapmak mükemmel bir çözüm olacaktır.

Aynı zamanda var olan öksürüğü boğaz kaslarını gevşeterek rahatlatacaktır. Özellikle kekik yağını kaynar suya damlatıp buhar banyosu yaparak etkisini görebilirsiniz.

Mide ve bağırsak sorunlarınızın çözümü kekikte saklı!

Kekik, yiyeceklerdeki ve bağırsağınızdaki zararlı mikropları azaltmaya yardımcı olan ve genel bağırsak sağlığınızı iyileştiren antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Ayrıca sağlıklı karaciğer fonksiyonunu desteklemeye ve midenizdeki mide zarını asitten korumaya yardımcı olan mide mukus katmanlarını artırmaya yardımcı olmaktadır.

YEMEK SONRASINDA YAŞANAN HAZIMSIZLIĞI ÖNLÜYOR!

Bağırsak yolundaki mukozayı ortadan kaldırmaya destek olan kekik çayı özellikle çok kaçırdığınız yemeklerden sonra yaşadığınız o rahatsız edici şişkinliği önlemekte birebir. Yemekten sonra içeceğiniz bir fincan kekik çayı hazımsızlık yaşamanızı engelleyecektir.

Bu faydaların dışında kekik, metabolizmanızı hızlandıracak ve kilo verme sürecinde iseniz bu sürece yardımcı olacaktır.

Ayrıca: Kekiği, kekik yağı şeklinde ruh halinizi iyileştirmek ve yükseltmek için kullanabilirsiniz.

Aktif maddesi karvakrol nedeniyle sıklıkla aromatik ve terapötik amaçlar için kullanılmaktadır. Bu yüzden kekik yağının düzenli kullanımında ruh haliniz de olumlu yönde etkilenecektir.