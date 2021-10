Keramet 21 günde mi? Şekeri bırakmanın sırrı...

ŞEKERSİZ HAYATIN İPUÇLARI:

* Yediklerinizin detektifi olun. Etiket okuyun, etiketin üzerinde yazan ve telaffuz edemediğiniz hiçbir şeyi yemeyin. Doğadan gelen gerçek yiyeceklerle beslenin.

* Şekerli sodalar, enerji içecekleri, kahve yerine daha çok su içmeyi deneyin.

* Öğünlerinizi planlayın, hazırlayın. Dışarıda yediklerimizin daha tuzlu, daha yağlı ve bilmediğimiz katkı maddeleriyle hazırlanmış olma olasılığı yüksek. Biz öğünlerimizi kendimiz hazırladığımız sürece yağından tuzuna kadar her şey bizim kontrolümüzde olur. Eğer dışarda yemek yemeği tercih edecekseniz 'topraktan sofraya' mottolu sağlık odaklı yerleri seçin.

* Stres düzeyimizi azaltmamız gerek. İnsanlar stresli oldukça daha çok karbonhidrat ve rafine şeker tüketiyor. Ancak bunlar anlık iyilik hali sağlayıp sonrasında bir kısır döngü oluyor.

* Stresimizi yemek yeme dışında dizginleme yolları bulmamız şart. Hafif bir yürüyüş, kısa esneme hareketleri, nefes pratikleri, şükür günlükleri, her öğünü hissederek ve şükrederek yiyebilmek gibi.

* Her gece yeterli derecede uykunuzu alın. Yapılan araştırmalar yeteri kadar uykunun alınmamasının bizi daha çok yüksek derecede işlenmiş paketli gıda ve şeker tüketimine yönelttiğini göstermiştir.

* Farkında olun. Besin günlüğü tutun ve yediklerinizin gün içinde size nasıl enerji verdiğini, ruh halinizi nasıl etkilediğini ve uykunuz üzerindeki etkisini not ettikçe size 'iyi gelenleri' ve 'iyi gelmeyenleri' fark etmeye başlayacaksınız.