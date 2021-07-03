Kilo aldırdığını düşünüyorsunuz ama gerçek çok farklı!

Herhangi bir tür veya yiyecek grubundan çok fazla yemek sağlıklı değildir ve bazı araştırmalar, özellikle çok fazla patates ürünü yemenin daha yüksek tansiyon ile ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. Fakat bu durum tüketim oranıyla ilişkilidir. İşte aslında doğru şekilde tüketilen patatesin muhteşem etkisi…

C Vitamini

İnsanlar genellikle C vitaminini portakal ve narenciye ile ilişkilendirir. Ancak ortalama olarak, küçük (150 gr) bir patates bize günlük C vitaminimizin yaklaşık yüzde 15'ini sağlar.

C vitamini, yalnızca bağışıklık fonksiyonunu desteklemek ve antioksidanlar içermekle kalmaz, aynı zamanda eklemlerimizin çalışmasına yardımcı olan ve dişlerimizi yerinde tutan bağ dokusunun oluşumunda önemli bir rol oynadığı için önemlidir. Bu nedenle C vitamini eksikliği (iskorbüt) dişlerin düşmesiyle bağlantılıdır.

B6 Vitamini

B6 Vitamini vücutta önemli bir kofaktördür (küçük bir molekül). Vücuttaki 100'den fazla enzimin düzgün çalışmasına yardımcı olarak, iyi sinir işlevinin bir işlem anahtarı olarak proteinlerin parçalamalarına izin verir. B6'nın iyi zihinsel sağlıkla bağlantılı olmasının nedeni de bu olabilir.

Tipik olarak, küçük bir patates, bir yetişkinin tavsiye ettiği günlük B6 alımının yaklaşık dörtte birini içerir.