Kilo aldırdığını düşünüyorsunuz ama gerçek çok farklı!

Herhangi bir tür veya yiyecek grubundan çok fazla yemek sağlıklı değildir ve bazı araştırmalar, özellikle çok fazla patates ürünü yemenin daha yüksek tansiyon ile ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. Fakat bu durum tüketim oranıyla ilişkilidir. İşte aslında doğru şekilde tüketilen patatesin muhteşem etkisi…
C Vitamini
İnsanlar genellikle C vitaminini portakal ve narenciye ile ilişkilendirir. Ancak ortalama olarak, küçük (150 gr) bir patates bize günlük C vitaminimizin yaklaşık yüzde 15'ini sağlar.
C vitamini, yalnızca bağışıklık fonksiyonunu desteklemek ve antioksidanlar içermekle kalmaz, aynı zamanda eklemlerimizin çalışmasına yardımcı olan ve dişlerimizi yerinde tutan bağ dokusunun oluşumunda önemli bir rol oynadığı için önemlidir. Bu nedenle C vitamini eksikliği (iskorbüt) dişlerin düşmesiyle bağlantılıdır.
B6 Vitamini
B6 Vitamini vücutta önemli bir kofaktördür (küçük bir molekül). Vücuttaki 100'den fazla enzimin düzgün çalışmasına yardımcı olarak, iyi sinir işlevinin bir işlem anahtarı olarak proteinlerin parçalamalarına izin verir. B6'nın iyi zihinsel sağlıkla bağlantılı olmasının nedeni de bu olabilir.
Tipik olarak, küçük bir patates, bir yetişkinin tavsiye ettiği günlük B6 alımının yaklaşık dörtte birini içerir.
Potasyum
Hücrelerimizde potasyum bulunması, kas ve sinirlerdeki elektriksel sinyallerin düzenlenmesi için önemlidir. Yani potasyum çok yükselir veya düşerse kalbimizin çalışmasını durdurabilir.
Kızarmış, fırınlanmış ve kızartılmış patatesler, önerilen günlük alımın yaklaşık üçte birini içeren bir patates ile haşlanmış veya püre patatesten daha yüksek seviyelerde potasyum içerir. Bunun nedeni, doğranmış patateslerin kaynatılmasının potasyumun yaklaşık yarısının suya sızmasına neden olabilmesidir.
Bununla birlikte, vücuttan fazla potasyumu atma yeteneğini sınırlayabilen böbrek hastalığı olan kişilerin, yedikleri patates sayısını sınırlamaları gerekebilir. Aynı zamanda patateslerinizi kızarmış seviyorsanız kullandığınız yağ oranına ve kızartma şeklinize dikkat etmeniz önemlidir.
Kolin
Kolin, hücre duvarlarının yapı taşları olan fosfolipidleri ve ayrıca nörotransmitter asetilkolini (kasları kasmamıza, kan damarlarını genişletmemize ve kalp atış hızını yavaşlatmamıza yardımcı olan) yapmak için yağa bağlanan küçük bir bileşiktir. Patates, et ve soya gibi protein açısından zengin gıdaların yanında ikinci en yüksek kolin seviyesini içerir.
Sağlıklı bir beyin, sinirler ve kaslar için gerekli olduğu için yeterince kolin tüketmek hayati önem taşır. Ve genlerimizdeki ince farklılıklar, bazılarımızın kolin yapımında doğal olarak daha yetersiz olduğu anlamına gelebilir. Bir ceket patates, bir kişinin günlük kolin ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu içerir. Büyüyen bebek çok sayıda yeni hücre ve organ ürettiğinden, kolin hamilelikte özellikle önemlidir.
Doğal glutensiz sebze
Patates doğal olarak glutensizdir, bu nedenle çölyak hastalığı olan veya glutenden kaçınması gereken kişiler için harika bir seçenektir.
Aynısı, daha düşük bir glisemik indekse sahip olan tatlı patatesler için de geçerlidir. Bu durum, kan şekerinde keskin bir artışa neden olmadıkları anlamına gelir. Bu da kilo ve iştahı kontrol etmeye yardımcı olabilir. Bununla birlikte, tatlı patateslerin kalorileri ve karbonhidratları normal patateslerden biraz daha yüksektir. Ancak daha fazla beta karoten (bir A vitamini formu) içerirler.