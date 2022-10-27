Kilo vermek için en iyi yöntem! Bu sayede tığ gibi olacaksınız...

Vücut genel sağlık için visseral yağa ihtiyaç duyar, ancak fazlası sorunlara neden olabilir. Dr Fisher'ın fazla viseral yağlardan kurtulmak için önerdiği en iyi yollardan biri, sağlıksız yiyecekleri sağlıklı yiyeceklerle değiştirmek için "iyi yiyecek takas yapmak".

Dr Fisher şöyle açıkladı: "Sağlıklı protein seçenekleriyle açlığı yenebilir ve insülin artışlarını azaltabilirsiniz."

"Balık, hindi veya tavuk gibi yağsız etler, fasulye ve serbest dolaşan yumurtalar tüketebilir ve onun yerine yağlı hamburger, pastırma ve işlenmiş sosislerden kaçınmak size büyük fayda sağlayacaktır."

"Sızma zeytinyağı, avokado ve ceviz gibi sağlıklı yağlar veya yoğurt ve kefir gibi fermente gıdalar yemek, insülin dengenize, bağırsak bakterilerine, hormonlara ve kilo yönetiminize fayda sağlayabilir."