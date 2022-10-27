Kilo vermek için en iyi yöntem! Bu sayede tığ gibi olacaksınız...

Vücut genel sağlık için visseral yağa ihtiyaç duyar, ancak fazlası sorunlara neden olabilir. Dr Fisher'ın fazla viseral yağlardan kurtulmak için önerdiği en iyi yollardan biri, sağlıksız yiyecekleri sağlıklı yiyeceklerle değiştirmek için "iyi yiyecek takas yapmak".
Dr Fisher şöyle açıkladı: "Sağlıklı protein seçenekleriyle açlığı yenebilir ve insülin artışlarını azaltabilirsiniz."
"Balık, hindi veya tavuk gibi yağsız etler, fasulye ve serbest dolaşan yumurtalar tüketebilir ve onun yerine yağlı hamburger, pastırma ve işlenmiş sosislerden kaçınmak size büyük fayda sağlayacaktır."
"Sızma zeytinyağı, avokado ve ceviz gibi sağlıklı yağlar veya yoğurt ve kefir gibi fermente gıdalar yemek, insülin dengenize, bağırsak bakterilerine, hormonlara ve kilo yönetiminize fayda sağlayabilir."
Doktor Fisher, tuz ve yağ oranı yüksek yiyecekleri besin değeri yüksek yiyeceklerle değiştirmenin yanı sıra, zinde olmak ve seviyeleri azaltmak için bir dizi başka ipucu da veriyor.
Bunlardan biri, belirli yiyecekleri, özellikle de fast food'u kesmektir. Dr Fisher, "Rafine karbonhidratlar ve şekerler, yağ depolamamıza büyük katkı sağlıyor" dedi.
"Öncelikle serbest şekeri azaltmaya çalışın; keklerde, tatlılarda, bisküvilerde, çikolatada, içeceklerde, kahvaltılık gevreklerde ve yoğurtlarda vb. bulunur. Serbest şekerler ayrıca balda, şekersiz meyve suyunda, sebze sularında ve smoothielerde de doğal olarak bulunur.
"Günde 30 gramdan daha az serbest şeker tüketmeye çalışın. Bunun bir maksimum olduğunu ve tavsiye edilen miktar olmadığını hatırlamakta fayda var; ideal olarak hiç yemeniz önerilmez ama tatlı bir ziyafet istiyorsanız, sadece böyle olmasına izin verin – bir ziyafet."
Dr Fisher sigara konusunda da uyarıyor: "Sigaralar neredeyse tüm vücudunuza zarar veriyor. İç organlardaki yağ gibi, sigara içmek kardiyovasküler hastalık riskinizi artırır. Bugün bırakma yolunda bir adım atmayı deneyin."
Sigarayı bırakmak, iç organlardaki yağ düzeylerini düşürmeye yardımcı olmasının yanı sıra, kişinin kanser ve diğer hastalıklara yakalanma riskini de azaltacaktır.
Ayrıca egzersiz yapmak iç organlardaki yağları yakmaya da yardımcı olur. Dr. Fisher şöyle açıklıyor: "İç organlardaki yağ kaybı, sağlıklı yiyeceklerle iyi bir fitness rutininin birleştirilmesiyle sağlanır.
"Araştırma, yüksek yoğunluklu interval antrenmanının (HIIT olarak da bilinir) viseral yağ kaybetmek için en iyi yöntem olduğunu gösteriyor. Ayrıca insülin duyarlılığınızı artırmaya yardımcı olur. Esasen HIIT, düşük yoğunluklu iyileşme dönemleriyle dönüşümlü olarak kısa süreli yoğun egzersiz artışlarını içermektedir
Fiziksel sağlığı iyileştirmenin yanı sıra, egzersiz, ruh halini iyileştiren endorfinleri serbest bırakarak zihinsel sağlığı iyileştirmeye yardımcı olabilir.
UZMANLAR NE DİYOR?
Uzmanların kilo verme konusunda birkaç ipucu var. Bunlardan biri yiyecekleri kendinize yasaklamamak. Kilo verme planınızdaki hiçbir yiyeceği, özellikle de sevdiğiniz yiyecekleri yasaklamayın. Yiyecekleri yasaklamak sadece onları daha çok istemenize neden olur.
Günlük almanız gereken kalori dahilinde kaldığınız sürece, ara sıra yapılan kaçamakların tadını çıkarmamanız için hiçbir neden yoktur.
Ayrıca uzmanlar, kalori alımını takip etmenin bir yolu olarak yemek planlamayı ve daha küçük bir tabak kullanmayı öneriyor. Kalori sınırınıza bağlı kaldığınızdan emin olarak, kahvaltınızı, öğle yemeğinizi, akşam yemeğinizi ve atıştırmalıklarınızı haftalık olarak planlamaya çalışın. Haftalık bir alışveriş listesi yapmak size yardımcı olabilir.
Daha küçük tabaklar kullanmak, daha küçük porsiyonlar yemenize yardımcı olabilir. Daha küçük tabaklar ve kaseler kullanarak yavaş yavaş daha küçük porsiyonları aç kalmadan yemeye alışabilirsiniz. Midenin beyne doyduğunu söylemesi yaklaşık 20 dakika sürer, bu yüzden yavaş yiyin ve doymadan önce yemeyi bırakın.