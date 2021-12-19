Kış ayının en sevilen besini ''Lahana''

Vücuttaki toksin atıcı özelliği ile cildinizi, bağırsaklarınızı ve kanınızı temizleyip zararlı maddeleri uzaklaştırıcı etkisi bulunmaktadır. İçerdiği selenyum ile birlikte kalp-damar hastalıklarından koruyucu özelliği bulunur. Kandaki şeker miktarını düşürücü etkisi ile şeker hastaları tarafından tercih edilmelidir. Kanser hücrelerinin oluşumunu engelleyen bir madde olan 'izotiyosiyanat' maddesini içermesi ile meme ve bağırsak kanserini engelleyici etkisi bulunur. Bu madde kanser oluşumuna yol açan kimyasal maddelerin etkisini yok etmektedir.

HAŞİMATO TİROİDİ TANISI ALMIŞ KİŞİLER BEYAZ LAHANADAN UZAK DURMALI

Ancak bazı durumlarda lahana gibi turpgillerden olan sebze türlerinin tüketiminin kısıtlanması gerekmektedir. Özellikle bayanlarda görülen ve genetik olarak anneden kız çocuğuna aktarım olan haşimato tiroidi tanısı almış kişiler beyaz lahanadan uzak durmaları gerekmektedir.

Lahanayı ayıklarken ve temizlerken bıçak ile teması olmamaya özen gösterilmelidir. Mümkün olduğunca elimizle ayıklayıp dış kabukları haricinde damarlarını çıkarmamanız önerilir.