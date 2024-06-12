Kurban bayramında demir depolarını fulleyeceksiniz! Etin yanında mutlaka bunu tüketin...



KURBAN BAYRAMINDA KÜÇÜKBAŞ TÜKETİRKEN DİKKAT!

Bayramda porsiyonlarda aşırıya kaçılmaması gerektiğini hatırlatan Hilal Demirkesen Bıçak, "Büyükbaş ve küçükbaş hayvanları karşılaştırdığımızda besin değeri olarak yakındır. Temel fark yağ oranıdır. Küçükbaşlar, genel olarak büyükbaşlara kıyasla daha fazla yağ içeriğine sahiptir. Doymuş yağ içeriği daha yüksektir. Kolesterol düzeyi küçükbaş hayvanlarda daha fazladır. Kalp damar rahatsızlığı olan bireylerin doğru pişirme yöntemi kullanarak ve porsiyon miktarına dikkat ederek tüketmesi gerekir" ifade etti.



KURBAN ETİNİ EN DOĞRU PİŞİRME YÖNTEMİ

Eti en sağlıklı şekilde pişirme yönteminin haşlama olduğunu söyleyen Demirkesen Bıçak, "Etin kendi suyunda pişerek besin değerlerini koruduğunu ve fazla yağın bir miktarının da suda çözülüp uzaklaşabileceğini söylemek gerek. Bir diğer yöntem olarak ızgara tercih edilebilir ancak etin yanmaması gerekir. Yüzeyde bir yanma meydana geldiğinde kanserojen bileşikler meydana gelmektedir. Yaz aylarındayız mangal yapılacaksa, toksik bileşenlerin oluşumunu engellemek için eti dumandan uzak tutmak gerekir" diye konuştu.