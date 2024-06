Kurban bayramında demir depolarını fulleyeceksiniz! Etin yanında mutlaka bunu tüketin...

ETİN YANINDA C VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER YENMELİ

Kurban Bayramında etin yanında mutlaka sebze de yenmesi gerektiğini vurgulayan Hilal Demirkesen Bıçak, "Lif içeriği yüksek olan kabak, patlıcan, ıspanak, bamya gibi lifli sebzeler hem sindirimi kolaylaştırır hem mideyi rahatlatır hem de bağırsak sağlığını destekler. Bununla birlikte yeşil yapraklı sebzelerden hazırlanan salata, C vitaminince yüksek özellik gösterir. Bu da ette bulunan demirin emilimini destekler. Kansızlığı olan bireyler etin yanında ayran, yoğurt gibi süt ürünlerinden ziyade c vitamini yüksek olan yeşillik salatalar, portakal suyu veya farklı c vitamini içeriği olan meyveler tüketmelidir" diyerek demir eksikliği çekenlere önemli tavsiyeler verdi.