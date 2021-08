Maske, sıcak ve nem cildi hızla yıpratıyor, ama! Cildi yenilemenin 10 püf noktası...

Dermatoloji Uzmanı Dr. Belma Bayraktar "Pandemi sürecinde maskenin uzun saatler cildimizde kalması egzamadan rozaya dek bazı deri hastalıklarının şiddetlenmesine neden oldu. Bir yandan da aşırı yaz sıcaklarında güneş ve nem oksidatif stres yaratarak yapısal bozulmalara, kolajen yıkımına ve erken yaşlanma belirtilerine yol açıyor. Ancak bazı basit kurallar ve bazı besinlerle cildimizin yıpranmasının önüne geçmek hatta yenilemek mümkün olabiliyor" diyor.

BOL SU İÇİN

Cildin gerek fonksiyonlarını tam olarak yerine getirebilmesi nemlenmeye, dolayısıyla suya ihtiyacı bulunmaktadır. Vücut ağırlığının yüzde 60'ı sudan oluşur. Ancak yaşımız ilerledikçe bu oran azalmaya başlar, sonucunda da cildimiz kurur ve kırışmaya başlar. Cildimizin elastikiyetini kaybetmesi sonucunda da sarkmalar meydana gelir. Cildimizi susuz bırakmamak için yapmamız gereken günde en az 2 litre su tüketmektir.

C VİTAMİNİNDEN ZENGİN BESLENİN

C vitamininden zengin besinleri yaz aylarında sık sık tüketmeliyiz. C vitamini kolajen yapımını hızlandırır, bağ dokusu ve damar yapısını güçlendirir, yaraların hızlı iyileşmesini sağlar. Cildin yaşlanmasına neden olan serbest radikallere ve özellikle güneş hasarına karşı korur. C vitamini içerikli kremler yaşlanma karşıtı olduğu gibi leke açma özelliğine de sahiptir, ciltte aydınlanma ve parlaklık sağlar. Çilek, kuşkonmaz, domates, narenciye, avokado, soğan, ananas ve kuşburnu bolca C vitamini içeriyor. Genç, sağlıklı ve ışıl ışıl bir cilt için günde 100 gram çilek yemeye özen gösterelim.