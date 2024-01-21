Obezite merkezi 5 yılda 1,5 ton zayıflattı

Bu merkezlerden biri de Ankara 29 Mayıs Devlet Hastanesinde yaklaşık 5 yıldır hizmet veriyor. Sorumlu hekim, diyetisyen, psikolog ve fizyoterapistin görev aldığı merkeze başvuranlar, kendilerine özel hazırlanan beslenme, egzersiz programı ve eğitimlerle "doya doya" zayıflamanın, yaşam boyu uygulayacakları doğru beslenmenin inceliklerini öğreniyor.

Bu planların diyetisyen, psikolog ve fizyoterapist eşliğinde hazırlandığını, toplantılar ve eğitimlerle hastalarla bir araya geldiklerini anlatan Tekeş, obezitenin diyabet, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, karaciğer yağlanması, uyku apnesi, eklem rahatsızlığı gibi birçok hastalığa yol açabilen ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkati çekti.

Merkezde yürütülen çalışmalara ilişkin Dahiliye Uzmanı Dr. İrem Alkan Tekeş, merkeze başvuran kişilerin öncelikle sağlık taramasına alındığını, bu sonuçlara göre bir tedavi ve beslenme planı oluşturulduğunu söyledi.

DİYET LİSTELERİ VERMİYORUZ"

Obezite Merkezi Koordinatörü Zeynep Şen ise "Merkezimiz Nisan 2019'da açıldı. O tarihten bugüne 580 hastamıza hizmet sunduk ve toplamda 1,5 tonun üzerinde kilo verdiler. Şu anda da süreci devam eden 139 hastamız bulunuyor." bilgisini paylaştı.

Merkezde kişiye özel programlar oluşturulduğunu, birebir görüşmelerin, haftalık takiplerin yapıldığını, ihtiyaç duyulduğunda bireysel terapilerin verildiğini dile getiren Şen, kişilerin sağlık kontrollerinin ardından 2 haftalık "bilinç değişimi" eğitimlerine alındığını, ardından da 4 haftalık beslenme programlarının uygulandığını anlattı.

Kilo kaybını takiben egzersiz programlarının da başlatıldığını aktaran Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hastalarımızın çoğuna burada 'diyet listeleri' vermiyoruz, bir kağıda bağlı kalarak ilerlemeleri yerine yaşam tarzı değişikliğini benimsemelerini istiyoruz. Oluşturduğumuz programlar da hastaların fiziksel, psikolojik, günlük aktivitesine göre belirleniyor. Merkezimize yoğun bir talep var, gerçekten ihtiyacı olan, obezitesi bulunan hastalara fayda sağlayabilmek için çabalıyoruz.

Çok güzel sonuçlar da aldık, bugüne kadar en fazla kilo veren hastamız, 71 kilo kaybetti. Ayrıca 38 kilo, 28 kilo veren danışanlarımız oldu. Bu bizlerin inancını da artırdı. Diyet listesi olmadan, motivasyonla, sağlıklı beslenme eğitimleriyle nelerin gerçekleşebileceğini gördük, hastalarımız için elimizden geleni yapmaya da devam edeceğiz."