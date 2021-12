Öksürüğü bıçak gibi kesiyor! Turptan gelen 8 şifa…

Antioksidanlar serbest radikaller olarak adlandırılan zararlı molekülleri nötralize eden veya "kapatan" maddelerdir. Yüksek miktarlarda serbest radikaller, hücre hasarına ve oksidatif strese neden olarak kanser veya kalp hastalığı gibi kronik durumlara yol açar. Turp antioksidanlarının örnekleri arasında glukosinolatlar veya esas olarak turpgillerden sebzelerde bulunan kükürt içeren bileşikler bulunur. Uzman diyetisyen Nora Saul, bunlar oksidatif stresle savaşır ve serbest radikal hasarını azaltarak hücreleri korur açıklamasında bulunuyor. Turp ayrıca C vitamini, folat ve antosiyaninler gibi antioksidanlar yani turplara kırmızımsı renk veren bitki bileşikleri içerir.

TURP, BAĞIŞIKLIK FONKSİYONU İÇİN C VİTAMİNİ GİBİ TEMEL BESİNLERE SAHİPTİR

Daha fazla C vitamini yemenin lezzetli yeni yollarını mı arıyorsunuz ? Alışveriş listenize turp ekleyin. Bu turp beslenme gerçeklerine bir göz atın: Uzmanlara göre bir fincan çiğ turp 17 miligram C vitamini içerir. Sırasıyla erkekler ve kadınlar için önerilen günlük 90 miligram ve 75 miligram alımının yaklaşık yüzde 20'sidir. Nutrients dergisine göre, C vitamini , fagositlerin veya zararlı mikropları "yiyen" hücrelerin aktivitesini artırarak bağışıklık fonksiyonunu destekler. Bu anahtar vitamin aynı zamanda yukarıda belirtildiği gibi bir antioksidandır, yani hücreleri serbest radikal hasarından koruyabilir.

Acerra, turpların başka bir bağışıklık güçlendirici besin olan selenyum içerdiğini de ekliyor. Selenyum , vücudunuzun bağışıklık tepkisinde yer alan beyaz kan hücreleri olan T ve B hücrelerini aktive ederek sizi sağlıklı tutar.