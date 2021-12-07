Öksürüğü bıçak gibi kesiyor! Turptan gelen 8 şifa…

Turplar genellikle süpermarkette gözden kaçar. Ancak sebze listenizi değiştirmek istiyorsanız, bu pembemsi kırmızı sebzeleri sepetinize eklemek isteyebilirsiniz. Biber aroması ve gevrek dokusu ile bilinen turp, antioksidanlar, lif ve temel vitamin ve minerallerle doludur. Ayrıca, turpgillerden bir sebze türüdür, yani karnabahar ve lahana gibi diğer sebzelerle akrabadırlar.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 07.12.2021 16:00

Turpgillerden sebzeler genel olarak sağlık yararları ile doludur, bu nedenle turpların lezzet veya beslenme açısından hayal kırıklığına uğratmayacağından emin olabilirsiniz. Şimdi, diyetisyenlerin önemli turp beslenmesi ve sağlık yararları hakkında söylediklerine bakalım.

TURP ANTİOKSİDANLAR YÖNÜNDEN ZENGİNDİR Antioksidanlar serbest radikaller olarak adlandırılan zararlı molekülleri nötralize eden veya "kapatan" maddelerdir. Yüksek miktarlarda serbest radikaller, hücre hasarına ve oksidatif strese neden olarak kanser veya kalp hastalığı gibi kronik durumlara yol açar. Turp antioksidanlarının örnekleri arasında glukosinolatlar veya esas olarak turpgillerden sebzelerde bulunan kükürt içeren bileşikler bulunur. Uzman diyetisyen Nora Saul, bunlar oksidatif stresle savaşır ve serbest radikal hasarını azaltarak hücreleri korur açıklamasında bulunuyor. Turp ayrıca C vitamini, folat ve antosiyaninler gibi antioksidanlar yani turplara kırmızımsı renk veren bitki bileşikleri içerir.

TURP KAN ŞEKERİNİ KONTROL EDEBİLİR VE DİYABETİ YÖNETEBİLİR Vücudunuz, glikozu kandan hücrelerinize taşıyan bir hormon olan insülin üreterek kan şekerini dengeler. Görünüşe göre turptaki antosiyaninler, insülinin dengelenmesine yardımcı olabilir. Nutrients dergisine göre, antosiyaninler insülin duyarlılığını veya hücrelerinizin insüline ne kadar iyi tepki verdiğini ve glikozu ne kadar iyi aldığını iyileştirir. Turp ayrıca insülin salgılanmasını tetikleyen bir bileşik olan kateşin içerir . Ayrıca, diyetisyen Alison Acerra, "turplar, diğer yiyeceklerden gelen şekerin sindirimini yavaşlatmaya yardımcı olabilecek lif sağlar" diyor. Bu durum, zamanla zayıf insülin duyarlılığına ve diyabete katkıda bulunabilecek kan şekerindeki ani yükselmeleri önler.

TURP, BAĞIŞIKLIK FONKSİYONU İÇİN C VİTAMİNİ GİBİ TEMEL BESİNLERE SAHİPTİR Daha fazla C vitamini yemenin lezzetli yeni yollarını mı arıyorsunuz ? Alışveriş listenize turp ekleyin. Bu turp beslenme gerçeklerine bir göz atın: Uzmanlara göre bir fincan çiğ turp 17 miligram C vitamini içerir. Sırasıyla erkekler ve kadınlar için önerilen günlük 90 miligram ve 75 miligram alımının yaklaşık yüzde 20'sidir. Nutrients dergisine göre, C vitamini , fagositlerin veya zararlı mikropları "yiyen" hücrelerin aktivitesini artırarak bağışıklık fonksiyonunu destekler. Bu anahtar vitamin aynı zamanda yukarıda belirtildiği gibi bir antioksidandır, yani hücreleri serbest radikal hasarından koruyabilir. Acerra, turpların başka bir bağışıklık güçlendirici besin olan selenyum içerdiğini de ekliyor. Selenyum , vücudunuzun bağışıklık tepkisinde yer alan beyaz kan hücreleri olan T ve B hücrelerini aktive ederek sizi sağlıklı tutar.

LİF YÖNÜNDEN ZENGİN OLMASI SAYESİNDE SİNDİRİMİ DÜZENLER Saul, turpların çözünür ve çözünmez bir lif bileşimi sunduğunu söylüyor. Bu, glisemik indeksi düzenlemek için en iyi seçeneklerden biridir, çünkü her iki lif türü de iki numaraya geçmeyi kolaylaştırabilir. Suda çözünen çözünür lif, fazla sıvıyı azaltarak ishali hafifletebilir. Diyetisyen Amanda Izquierdo, bu tür liflerin dışkıyı toplayarak kabızlığı gidermek ve düzenli bağırsak hareketlerini desteklemek için yararlı hale getirdiğini söylüyor.

TURP KALBİNİZİ KORUMAYA YARDIMCI OLUR Yukarıda bahsedildiği gibi, oksidatif stres kalp hastalığının gelişimine katkıda bulunabilir . Ancak turptaki antioksidan antosiyaninler sayesinde bu gevrek sebzeyi yemek riskinizi azaltabilir. Göre Translasyonal Tıp Dergisi, antosiyaninler oksidatif strese bağlı doku hasarını önleyerek kalbini korur. Izquierdo'ya göre antosiyaninler ayrıca kalp hastalığının önemli bir risk faktörü olan yüksek tansiyonu da azaltabilir. Peki nasıl? Antosiyaninler atardamarlardaki iltihabı azaltarak aterosklerozu uzak tutar. Ateroskleroz, atardamarlarınızda plak biriktiğinde, kalbe ve kalbe giden kan akışını kısıtlar. Turptaki glukozinolatlar da kalp sağlığına dayalı faydalar sunarlar. Saul'a göre vücutta glukozinolatlar , izotiyosiyanatlar adı verilen bileşiklere ayrışır. İzotiyosiyanatlar hem antioksidan hem de antiinflamatuar özelliklere sahiptir, ayrıca aterosklerozu önler ve kalbinizi korur.

TURP, KALSİYUM, DEMİR VE POTASYUM GİBİ ÖNEMLİ MİNERALLERİ SAĞLAR Turp beslenmesi ayrıca kalsiyum, demir ve magnezyum gibi az miktarda mineral sağlar. Ayrıca , yukarıda bahsedilen turpların kalp sağlığına faydalarına katkıda bulunan bir besin maddesi olan potasyum içerirler . Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre potasyum açısından zengin besinler yemek yüksek tansiyonu düşürebilir. Bir fincan dilimlenmiş çiğ turp, 268 miligram içerir; bu, erkekler ve kadınlar için sırasıyla önerilen 3.400 miligram ve 2.600 miligramlık günlük alım miktarına ulaşmanıza yardımcı olabilir.

TURP ANTİOKSİDANLARI KANSERLE SAVAŞMAYA YARDIMCI OLABİLİR Antioksidan, bir gıdayı sağlıklı veya fonksiyonel faydaları olan bir gıda olarak tanımlayan bir moda kelime haline geldi. Antioksidanların gerçekten de iltihaplanmayı azaltmada ve hücreleri hasardan korumada, erken yaşlanmayı ve hastalıkları savuşturmada rol oynadığı gösterilmiştir. Nutrients dergisinde 2019 yılında yayınlanan kapsamlı bir incelemede araştırmacılar, antik çağlardan beri halk hekimliğinde kullanılan turpların çeşitli türlerde antioksidanlar sağladığını kaydetti. Bunlar, sebzenin yenilebilir kökünde, ayrıca filizlerde, tohumlarda ve yapraklarda bulunur. Bilim insanları, doğal bileşiklerin rahim ağzı, meme , prostat, kolon, karaciğer ve akciğer kanseri dahil olmak üzere belirli kanserlere karşı korunmaya yardımcı olabileceğine inanıyor.