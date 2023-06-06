Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'dan beslenme önerisi

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, sporda beslenmenin çok önemli olduğunu söyledi. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olarak Türkiye'ye okçuluktaki ilk madalyayı getiren Mete, 6 Haziran Diyetisyenler Günü dolayısıyla AA muhabirine açıklamada bulundu.

AA Giriş Tarihi: 06.06.2023 11:26 PAYLAŞ ABONE OL

Sporda beslenme ve profesyonel desteğin önemine vurgu yapan Mete, "Beslenme, bu işin en zorlu kısmı. Herkesin sevdiği veya sevmediği yiyecekler var. Genelde sağlığa yararlı şeylerin tatları güzel olmaz. O yönde biraz sıkıntı yaşayabiliyoruz. Sporda başarılı olmak istiyorsanız sevmediğiniz yemekleri de yemek zorundasınız. Bazı zamanlarda tatlı yiyememek çok fazla zorluyor. Hedefleriniz doğrultusunda ilerlediğiniz için bu konuda da kendinize hakim olmalısınız. Her şeyimizi dikkate alan bir programımız var." diye konuştu.

"BİR DİYETİSYENLE ÇALIŞTIĞIM İÇİN ÇOK MEMNUNUM" "Bazen canınız bir şey tüketmek istemeyebilir" diyen 24 yaşındaki milli okçu, "Kötü geçen maçlardan sonra canınız bir şey yemek istemiyor. Beslenme programına uymamızdaki en zor zaman burası. Kaybettiğiniz zaman yemeniz gerekenleri yemek çok zor olabiliyor." ifadelerini kullandı.