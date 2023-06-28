Onlarca kilo birkaç lokmayla gidecek: Metabolizma hızınızı katbekat artırıyor! Yer yemez cayır cayır yağ yaktıran o besin

Harvard Tıp Okulu , "kahverengi yağ dokusu" olarak da bilinen kahverengi yağın , daha soğuk havalarda uyarılan bir tür yağ olduğunu açıklıyor. Kahverengi yağın kilit rolü, vücut sıcaklığınızı düzenlemek için ısı üretmektir. Bunu kalori yakarak yapar. Bu durum, kalori yakma eylemi kilo kaybını teşvik edebilir. Frontiers in Physiology'de yayınlanan araştırmaya göre, bazı diyet bileşikleri kahverengi yağın aktivasyonunu ve beyaz yağ dokusunun "esmerleşmesini" destekliyor. Bu besinler aynı zamanda birçok sağlık yararını da beraberinde getiriyor.
Kahverengi yağı uyaran en iyi gıdalar konusunda uzman diyetisyenler Tammy Lakatos Shames ve Lyssie Lakatos, bazı açıklamalarda bulundu. İşte kilo vermeyi kolaylaştıran o besinler…
KAPSAİSİN (ACI BİBER)
Uzmanlar, "Araştırmalar, acı biberlerdeki aktif bileşik olan kapsaisin'in yağ yakımını ve enerji harcamasını artırdığını ve hatta göbek yağını yakmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir" diyor.
Kapsaisin, aslında yağ yakımını uyaran metabolik olarak aktif bir yağ türü olan kahverengi yağın uyarılmasına yardımcı oluyor gibi görünüyor.
Kapsaisin'i yemeklerinize dahil etmenin yollarını arıyorsanız, acı biberleri / acı biberleri makarna, pilav ve yumurta yemeklerinize dahil etmenin yanı sıra bunları guacamole, deniz ürünleri yemeklerine ve mümkün olan her şeye dahil etmeniz öneriliyor.
YEŞİL ÇAY
Shames, " Yeşil çayın, kafeinin yanı sıra güçlü kateşin, epigallocatechin-3-gallate (EGCG) sayesinde vücudun daha fazla yağ ve kalori yakmasına yardımcı olduğu gösterildi" açıklamasında bulundu.
Bazı araştırmalar EGCG ve kafeinin yağ yakımını tetiklemek için sinerjik olarak çalıştığını gösteriyor. Bazı araştırmalar yeşil çayın kahverengi yağı (zayıf kalmanıza yardımcı olan iyi yağ) artırdığını gösterirken, bazı bilim insanları bunu doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söylüyor. Yeşil çayla ilgili harika olan şey, antioksidanlarının oksidatif hasarı önlemenize, iltihaplanmayı azaltmanıza ve hastalıkları önlemenize yardımcı olabilmesidir.
KURKUMİN (ZERDEÇAL)
Shames, "Zerdeçal kökü özünde kurkumin bulunur ve obeziteye karşı mücadele söz konusu olduğunda umut verici görünmektedir" diyor. Araştırmalar, kilo ve vücut yağ kaybına yardımcı olabileceğini ve hatta hem bel hem de kalça çevresini azaltmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.
Diğer çalışmalar, kurkuminin kalori harcamasını, termojenezi ve kahverengi yağı artırdığını göstermiştir. Akılda tutulması gereken önemli şey, çalışmalar çok yüksek dozda kurkumin kullanmıştır.
Zerdeçalı çorbalara, soslara, fasulye yemeklerine, güveçlere, yumurtalara ve pirinç yemeklerine eklenmesini önerir. Araştırmalar, karabiber de ekleyerek zerdeçalın biyoyararlanımını artırabileceğinizi gösteriyor.
NANE
Uzmanlar, "Uzun süreli mentol kullanımının metabolik olarak aktif kahverengi yağı artırdığı, kalori harcamasını artırdığı, yüksek yağlı bir diyetin neden olduğu kilo alımını önlediği ve hatta insülin duyarlılığını tersine çevirdiği gösterildi" açıklamasını yaptı.
Obezite ve ilişkili hastalıklara karşı mücadele söz konusu olduğunda sonuçlar umut verici görünüyor. Naneyi taze meyvelerle bir kase yoğurda ekleyerek, hatta nane yapraklarıyla bir sürahi buzlu çay demleyerek diyetinize kolayca dahil edebilirsiniz.
BALIK KAYNAKLI OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİ
Araştırmalar, omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA'nın kilo verme çabalarınızı desteklemeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Balık yağı takviyelerinin, farelerin interskapular kahverengi yağındaki proteini arttırdığı , yağlı balık yemenin ise interscapular kahverengi yağı arttırırken iç organ yağını (göbeğinizi ve organlarınızı saran yağ) azalttığı görülmüştür.
Uzmanlar, bu çalışmaların umut verici sonuçlar vermesine rağmen, çoğunun denek olarak kemirgenleri kullandığına dikkat çekiyor. Her şeye rağmen, aşırı kilo vermeyi zorlaştıran iltihaplanmayı önlemeye yardımcı oldukları düşünüldüğünde, omega-3 yağ asitleri alımınızı artırmak akıllıca bir fikirdir. Omega-3 yağ asitlerinizi artırmak için somon, sardalya, uskumru, ringa balığı ve hamsi gibi yağlı balıkları öğünlerinize eklemeyi düşünün.