Onlarca kilo birkaç lokmayla gidecek: Metabolizma hızınızı katbekat artırıyor! Yer yemez cayır cayır yağ yaktıran o besin

Kapsaisin'i yemeklerinize dahil etmenin yollarını arıyorsanız, acı biberleri / acı biberleri makarna, pilav ve yumurta yemeklerinize dahil etmenin yanı sıra bunları guacamole, deniz ürünleri yemeklerine ve mümkün olan her şeye dahil etmeniz öneriliyor.

Bazı araştırmalar EGCG ve kafeinin yağ yakımını tetiklemek için sinerjik olarak çalıştığını gösteriyor. Bazı araştırmalar yeşil çayın kahverengi yağı (zayıf kalmanıza yardımcı olan iyi yağ) artırdığını gösterirken, bazı bilim insanları bunu doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söylüyor. Yeşil çayla ilgili harika olan şey, antioksidanlarının oksidatif hasarı önlemenize, iltihaplanmayı azaltmanıza ve hastalıkları önlemenize yardımcı olabilmesidir.