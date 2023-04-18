Onlarca yıl düşman sandık! Zayıflatırken incecik bir belin de sırrıymış: “Kahvaltıda tüketirseniz…”

Bazı patatesler, düşük kalori ve yüksek lif içeriği sayesinde yoğun bir sağlık yararı sağlayabilir. Özellikle kilo verme yolculuğunun baş aktörü olan bu besini doğru tüketmek, beklediğinizde çok daha etkili. İşte patatesin nasıl kilo verdiğinin ardındaki sır;
Düşük kalori yoğunluğu - Genellikle karbonhidrat oranı yüksek bir yiyecek olarak kabul edildiğinden, patatesin yüksek kalorili bir yiyecek olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak uzmanlar, sebzenin aslında kalori yoğunluğunun düşük olduğunu söylüyor; bu, diğer yiyeceklerden birim hacim başına daha az kalori içerdikleri anlamına gelir. "Bu, onları hala tok ve tatmin olmuş hissederken kilo vermek isteyenler için mükemmel bir seçenek haline getiriyor" diyor. Ayrıca, tok ve tatmin olmuş hissettiğinizde, daha sonra yüksek kalorili yiyeceklere aşırı düşkünlük gösterme olasılığınız çok daha düşüktür.
Yüksek lif oranı - Patatesleri özellikle tok tutan diğer bir faktör de, gerçekten lif toplayabilmeleridir. Patatesler, sindirimi düzenlemeye ve daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olabilecek iyi bir lif kaynağıdır.
Besin açısından zengin - Yüksek lif oranına ek olarak, patatesler sağlıklı bir dozda diğer birçok besin maddesini de sunar. C vitamini, potasyum ve B6 vitamini birkaçını bünyesinde barındırır ve bunların hepsinin "genel sağlığı korumak için gerekli" olduğuna dikkat çeker. Bu sayede özellikle biraz kilo vermeye çalışıyorsanız önemlidir.
Bir çalışma, özellikle C vitamini eksikliği olan kişilerin yağ kütlesi kaybına karşı daha dirençli olabileceğini buldu, bu nedenle diyetinizde bu vitamine öncelik vermek her zaman iyi bir fikirdir.
KİLO KAYBI İÇİN PATATES NASIL TÜKETİLMELİ?
Elbette, patatesleri hazırlama şekliniz, bu sebzenin sağlığınız üzerindeki etkisini yaratabilir veya bozabilir ve ölçülü olmak her zaman çok önemlidir. Örneğin, bu potansiyel faydaları, her gün büyük bir patates kızartması yemekle görmeniz mümkün değildir.
Uzmanlar, patatesleri kızartmak veya tereyağı ve peynir gibi yüksek kalorili soslarla tüketmek yerine fırında pişirmenizi veya kaynatmanızı önerir. Patatesleri çok yönlü, dengeli bir diyete dahil etmek, kilo verme hedeflerini desteklerken önemli besinler sağlayabilir.