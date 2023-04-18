Onlarca yıl düşman sandık! Zayıflatırken incecik bir belin de sırrıymış: “Kahvaltıda tüketirseniz…”

Besin açısından zengin - Yüksek lif oranına ek olarak, patatesler sağlıklı bir dozda diğer birçok besin maddesini de sunar. C vitamini, potasyum ve B6 vitamini birkaçını bünyesinde barındırır ve bunların hepsinin "genel sağlığı korumak için gerekli" olduğuna dikkat çeker. Bu sayede özellikle biraz kilo vermeye çalışıyorsanız önemlidir.

Bir çalışma, özellikle C vitamini eksikliği olan kişilerin yağ kütlesi kaybına karşı daha dirençli olabileceğini buldu, bu nedenle diyetinizde bu vitamine öncelik vermek her zaman iyi bir fikirdir.