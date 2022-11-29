Patatesin yağları cayır cayır yakan etkisine inanamayacaksınız! Eğer bu şekilde tüketirseniz...

Araştırmacılara göre; karbonhidrat açısından zengin olan patates eklemesi yapan kişiler, daha hızlı doymasını sağlıyor. Bu nedenle daha kalorili yiyeceklerle karınlarını doyurmaya çalışma eğilimi ise azalıyor.

"MAKARNANIN YARISI KADAR KALORİYE SAHİP"

Patates, 100 gram başına yaklaşık 80 kalori içeriyor. Bu rakam, havuç, brokoli gibi diğer sebzelere oranla yaklaşık iki kat daha fazla. Fakat aynı miktarda yenilen ekmek, makarna ve pirincin yarısı değerinde kalori içeriyor.

Araştırmacılar, bu noktada önemli olanın; patatesleri pişirmenin ve hazırlama yönteminin önemli olduğunu ve kızartmasını besin değerini düşürmekle kalmayıp kalori oranını da yükseltiyor.