Patatesin yağları cayır cayır yakan etkisine inanamayacaksınız! Eğer bu şekilde tüketirseniz...

Araştırmacılara göre; karbonhidrat açısından zengin olan patates eklemesi yapan kişiler, daha hızlı doymasını sağlıyor. Bu nedenle daha kalorili yiyeceklerle karınlarını doyurmaya çalışma eğilimi ise azalıyor.
"MAKARNANIN YARISI KADAR KALORİYE SAHİP"
Patates, 100 gram başına yaklaşık 80 kalori içeriyor. Bu rakam, havuç, brokoli gibi diğer sebzelere oranla yaklaşık iki kat daha fazla. Fakat aynı miktarda yenilen ekmek, makarna ve pirincin yarısı değerinde kalori içeriyor.
Araştırmacılar, bu noktada önemli olanın; patatesleri pişirmenin ve hazırlama yönteminin önemli olduğunu ve kızartmasını besin değerini düşürmekle kalmayıp kalori oranını da yükseltiyor.
"DAHA ÇABUK DOYMAYI SAĞLIYOR"
Çalışmayı yapan Diyetisyen Profesör Candida Rebello, insanların tok hissetmek için kalori içeriği ne olursa olsun "aynı ağırlıkta" yiyecek yeme eğiliminde olduğunu belirtti.
Daha ağır ve kalorisi düşük yiyecekler yiyerek, tükettiği kalori sayısını kolayca azaltabilirsiniz. Rebello, çalışmanın kilit yönünün, öğünlerin porsiyon boyutunu azaltmak olduğunu ve ancak patatesleri dahil ederek kalori içeriği düşürmek olduğunu belirtti.
"KİLO VERME ÇABASINI AZALTIYOR"
Her katılımcının yemeği, kişiselleştirilmiş kalori gereksinimlerine göre uyarlandı, ancak bazı et içeriğinin patatesle değiştirilmesi, katılımcılar kendilerini daha tok, daha hızlı buldu ve çoğu zaman yemeklerini bile bitirmedi diyen Rebello, aslında çok az çabayla kilo verebileceğinizi belirtiyor.