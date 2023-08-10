Sabahları tüketince tüm gün tok tutuyor! Vücudu şekle sokan mucize: Cayır cayır yağ yaktırıyor...

Chia tohumu, bitki bazlı bir protein kaynağının önemli bir örneği ve bu tohumlar çok küçük olmalarına rağmen; çok güçlü bir besin maddesi içeriyor. Bu nedenle Goodson, öğleden sonra bir atıştırmalık alternatifi olarak veya sabah kahvaltıda chia yapacağınız bir pudingi tüketebileceğiniz belirtiyor. Goodson, "Bu tohumlar sıvı içinde genişleyerek dolgunluğu destekleyen jel benzeri bir kıvam oluşturur ve omega-3 yağ asitleri ve lif açısından zengindir" diyor. Sütle yapmanız halinde ek olarak 13 temel besin ve 30 gramda bir gram yüksek kaliteli protein tüketebilir ve yaban mersini bir antioksidan güç merkezidir ve doğal tatlılık sağlar. Ayrıca, cevizler ekstra tekli doymamış yağ, lif ve çıtır çıtır ekler.

ÇOK HAŞLANMIŞ YUMURTA

Hızla hazırlayabileceğiniz bir besin için fazla zamanınız olmadığında, birkaç haşlanmış yumurta yapmak ve bunları buzdolabında saklamak bir cankurtaran olabilir. Yumurta, en iyi vitamin kaynakları olmasının yanı sıra; sizi tok tutmak ve enerjik tutmak için yüksek oranda biyoyararlanım sağlar. Her yumurta, yaklaşık 6 gram protein içeriyor ve bu da bir sonraki öğünden önce kendinizi daha tok hissetmenize doğrudan yardımcı olur. Ancak yumurta sadece protein değil daha fazlasını içerir, çünkü aynı zamanda faydalı vitaminler ve besinlerle doludurlar, yani vücudunuza gerekli besin maddelerinin bir kısmını verirken sizi tok tutmanıza yardımcı olabilirler. Ayrıca kolin ile birlikte yumurtalar ayrıca kas ve kemik sağlığınızı iyileştirmeye yardımcı olabilecek D vitamini içerir.