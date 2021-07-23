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Sadece bir hafta sonunda 2 kilo vereceksiniz! İşte o liste

Yaz aylarında kısa sürede kilo vermek, hepimizin en çok istediği şeylerden biri. Özellikle kış aylarında aldığımız ani kilolar, kısa sürede etkisini gösterecek bir diyete ihtiyaç duyabiliyor. Bu liste ise size hem sağlık hem de etkili bir diyetin sırrını veriyor.

Giriş Tarihi: 23.07.2021 11:19 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021 11:20
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SADECE BİR HAFTA SONUNDA 2 KİLO VERECEKSİNİZ! İŞTE O LİSTE

2 günde 2 kilo kaybettiren bu diyet listesi, aç kalmadan lezzetli bir menü ile vücudunuzu yenilemenizi sağlıyor. Doğru bir uygulama ile vücudunuzda birikmiş olan ödem ve yağdan kurtulabileceğiniz bu beslenme sayesinde kendinizi yenilenmiş hissedebilirsiniz. İşte o diyet listesi...

CUMARTESİ GÜNÜ

Kahvaltı: 200 gr beyaz peynirli tam buğday ekmeği sandviçi ve şekersiz çay veya kahve

Öğle yemeği: Yeşil salata

  • 3 adet yeşil biber
  • 1 adet salatalık
  • Yarım demet maydanoz
  • Yarım demet nane
  • Yarım demet roka
  • Yarım demet tere
  • Yarısı sıkılmış Limon Suyu
  • 1 çay kaşığı tuz

Akşam yemeği: Fırınlanmış 100 gram balık (somon tercih edilebilir), bir kase az yağlı yoğurt

PAZAR GÜNÜ

Kahvaltı: Şekersiz kraker, şekersiz yeşil çay

Öğle yemeği: Avokadolu Semizotu Salatası

  • Yarım avokado
  • 1 adet havuç (küçük boy)
  • 1 adet küçük turp
  • 1 adet küçük kırmızı lahana
  • 1 dilim beyaz peynir
  • Küçük bir bağ semizotu
  • Zeytinyağı
  • 1 çay kaşığından az tuz

Akşam yemeği: 100 gr tavuk göğsü, 1 haşlanmış yumurta ve bir domates. Bir kase az yağlı yoğurt

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