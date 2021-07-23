Sadece bir hafta sonunda 2 kilo vereceksiniz! İşte o liste

2 günde 2 kilo kaybettiren bu diyet listesi, aç kalmadan lezzetli bir menü ile vücudunuzu yenilemenizi sağlıyor. Doğru bir uygulama ile vücudunuzda birikmiş olan ödem ve yağdan kurtulabileceğiniz bu beslenme sayesinde kendinizi yenilenmiş hissedebilirsiniz. İşte o diyet listesi...
Kahvaltı: 200 gr beyaz peynirli tam buğday ekmeği sandviçi ve şekersiz çay veya kahve
Öğle yemeği: Yeşil salata
Akşam yemeği: Fırınlanmış 100 gram balık (somon tercih edilebilir), bir kase az yağlı yoğurt
Kahvaltı: Şekersiz kraker, şekersiz yeşil çay
Öğle yemeği: Avokadolu Semizotu Salatası
Akşam yemeği: 100 gr tavuk göğsü, 1 haşlanmış yumurta ve bir domates. Bir kase az yağlı yoğurt