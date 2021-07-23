Sadece bir hafta sonunda 2 kilo vereceksiniz! İşte o liste

2 günde 2 kilo kaybettiren bu diyet listesi, aç kalmadan lezzetli bir menü ile vücudunuzu yenilemenizi sağlıyor. Doğru bir uygulama ile vücudunuzda birikmiş olan ödem ve yağdan kurtulabileceğiniz bu beslenme sayesinde kendinizi yenilenmiş hissedebilirsiniz. İşte o diyet listesi...

CUMARTESİ GÜNÜ

Kahvaltı: 200 gr beyaz peynirli tam buğday ekmeği sandviçi ve şekersiz çay veya kahve

Öğle yemeği: Yeşil salata

3 adet yeşil biber

1 adet salatalık

Yarım demet maydanoz

Yarım demet nane

Yarım demet roka

Yarım demet tere

Yarısı sıkılmış Limon Suyu

1 çay kaşığı tuz

Akşam yemeği: Fırınlanmış 100 gram balık (somon tercih edilebilir), bir kase az yağlı yoğurt

PAZAR GÜNÜ

Kahvaltı: Şekersiz kraker, şekersiz yeşil çay

Öğle yemeği: Avokadolu Semizotu Salatası

Yarım avokado

1 adet havuç (küçük boy)

1 adet küçük turp

1 adet küçük kırmızı lahana

1 dilim beyaz peynir

Küçük bir bağ semizotu

Zeytinyağı

1 çay kaşığından az tuz

Akşam yemeği: 100 gr tavuk göğsü, 1 haşlanmış yumurta ve bir domates. Bir kase az yağlı yoğurt