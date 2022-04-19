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Sağlık Bakanlığı tek tek sıraladı! Kanserden korunmak için mutlaka bunları yapın

Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan Türkiye Beslenme Rehberi'nde kanserin kalıtımsal faktörler yanında yanlış beslenmenin etkisiyle de oluştuğu vurgulandı. Rehberde vatandaşlara, yağ içeriği yüksek ve işlenmiş kırmızı et tüketiminin sınırlandırılması, tütsülenmiş ve kimyasal maddeler eklenerek işlenmiş gıdaların aşırı tüketiminden kaçınılması hatırlatıldı. Selenyum ve E vitamininden zengin besinlerin alınması, günde en az 2 porsiyon yeşil yapraklı sebzelerin tüketilmesi önerildi.

BURAK ÇELİK
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Giriş Tarihi: 19.04.2022 09:30 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 09:34
Sağlık Bakanlığı tek tek sıraladı! Kanserden korunmak için mutlaka bunları yapın

Sağlık Bakanlığı'nın beslenme uyarıları şöyle:

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Kanser önleyici maddelerden olan sebze meyveler günde en az 5 porsiyon kadar tüketilmeli. Bunun en az 2 porsiyonu yeşil yapraklı sebzeler olmalıdır.

ZENGİN SELENYUM

Selenyum ve E vitamininden zengin, kanserden koruyucu olan posalı besinlerin ( Tam buğday, kepekli, çavdarlı, yulaflı ekmek, bulgur ve yarma vs.) tüketilmesine özen gösterilmelidir.

TÜTSÜLENMİŞ GIDALARA DİKKAT

Tuzlanmış, tütsülenmiş, nitrit ve nitrat ve daha başka kimyasal maddeler eklenerek işlenmiş gıdaların aşırı tüketiminden kaçınılmalıdır. Günlük tuz alımının 5 gramın üzerine çıkmamasına dikkat edelim.

İŞLENMİŞ ET SINIRLANDIRIN

Özellikle yağ içeriği yüksek ve işlenmiş kırmızı et tüketimi sınırlandırılmalıdır. Kırmızı et yerine balık, tavuk, kuru baklagiller tercih edilmelidir.

KIZARTMA YERİNE IZGARA

Yağ alımının azaltılması için yemekler az yağla pişirilmeli, et yemekleri yağ eklenmeden kendi yağları ile pişirilmeli, kızartma, kavurma gibi pişirme yöntemleri yerine haşlama, ızgara, fırında pişirme yöntemleri tercih edilmelidir. Doğrudan açık ateş üzeri tutulmamalı, en az 10-15 cm uzaktan pişirilmelidir. Barbekülerde odun kömürünün kullanılması ve ısı kaynağı üzerine yağ damlamasını önleyen özel grillerin yapılması kanserojenik madde oluşumunu azaltabilir.

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