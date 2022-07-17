"Sağlıklı besleniyorum" diyenlerden misiniz? Dikkat! Aslında bu "hastalığın pençesinde" olabilirsiniz





ÖZKAN ÜNLÜER / Egzersiz antrenörü

AZ EGZERSİZ YAPTIĞINI SANIP MUTSUZ OLAN VAR

Sağlıklı yaşam dediğimiz şeyin içine egzersiz de giriyor elbette. Kişi sadece yediği içtiği konusunda değil, egzersiz konusunda da abartmaya meyilli oluyor. Tam bu noktada sorunlar çıkıyor. Atletlere danışmanlık yapan egzersiz koçu Özkan Ünlüer, günlük hayatına sporu dahil ederken yapılan yanlışları şöyle anlatıyor: "Sporda aşırılığın geri dönüşü tamamen sağlık kaybıdır. Bir noktada odağını kaybeden kişi, çöküşe geçiyor. Eğer profesyonel bir atlet değilseniz, profesyonel bir atlet gibi antrenman yapamazsınız. Çok çabuk hedefe ulaşan kişi çok çabuk uzaklaşmaya başlıyor. Bir hedef belirliyorlar, bu hedefe çabuk ulaştıkları zaman, hedef büyüyor. Ama bu bir noktadan sonra atlet değilseniz mümkün değil. İleri hedeflere ulaşamayınca takıntı haline geliyor. Çok ileri hedefler bu işi profesyonel yapanlar için, bir bankacının atlet gibi yaşaması mümkün değil. Bunu yapmaya çalıştığınız noktada yaşamınızı düzenlemeniz, yiyip içtiklerinizi profesyonellerle belirlemeniz, uykunuzu bile ayarlamanız gerekir. Bir bankacı niye böyle yaşasın! Bu takıntı. Bunu yapamadığı noktada durum ters tepebiliyor, her şeyi salarak, eskisinden kötü duruma geçebiliyor. Bunu sürdürebilen insanlar profesyonel atletler, diğerleri için belli sınırlar var. Her gün ağır spor yapmak doğru değil, zorlamanın da bir anlamı yok. Ben danışanlarımı uyarırım, belli kurallarım var. Spor haftanın minimum üç günü, maksimum beş günü yapılır. Bu işi kuralına göre yapmazsanız, abartırsanız, bir gün önce az su içtiğiniz için antrenmanda rahatsızlanırsınız. Hatta fazla yapılan spor, kas kaybına yol açar. Doğru beslenmediğiniz için mutsuzluğa bile yol açar."