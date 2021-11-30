Sağlıklı ve formda kalmak için hangi ekmeği tüketelim?

Fırından yeni çıkmış tazecik, sıcacık bir ekmeğin hem kokusunu duymanın hem de tadını almanın mutlulukla yakından ilgisi olduğunu düşünsek de ne yazık ki her ekmek türü lezzetli olduğu kadar sağlıklı olmayabilir. Uzm. Bio. Çiğdem Üregen konu hakkında bilgiler verdi.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 30.11.2021 14:48 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 15:28

Diğer yandan, diyet kararları verildiğinde listeden ilk silinen ekmeğin, doğru seçim yapıp doğru miktarda tüketmenin forma girmek isteyenlerde lifli yapısı sayesinde zararındansa olumlu desteğinin daha çok olduğunu hatırlatmakta da fayda var. Bu durumda tüketeceğimiz ekmeğin türünün çok önemli olduğu bir gerçek. Elbette kalorisi fazla, besleyici değeri düşük klasik beyaz unlu ekmek yerine içinde vitamin ve minerallerin ilavesiyle kaloriyi arttırmadan daha zengin hale getirilmiş ekmeği tercih etmek yerinde olacaktır. Fakat fırında raflara dizilmiş çeşit çeşit tahıllı ekmekler arasından hangisini seçeceğiniz konusu sizin de kafanızı karıştırıyorsa, gelin hangi ekmeğin ne faydası var, inceleyelim. TAM BUĞDAY EKMEĞİ En sağlıklı ekmek türleri arasında birinci sırada sayabileceğimiz tam buğday ekmeği, pek çok vitamin ve mineralin birleşiminden oluşur. Rafine edilmemiş bir ekmek türü olan tam buğday ekmeği çok miktarda buğday özü içerdiği için de tokluk hissi sağlar, böylece diyetlerin vazgeçilmezidir. Kalori bakımından da tam buğday ekmeği beyaz ekmeğe oranla daha az kalori içerdiği için formda kalmak isteyenler için idealdir.

EKŞİ MAYALI, TAM BUĞDAY EKMEĞİ Ekşi hamur,maya ve bakteri temelli bir fermantasyon süreciyle yapılır.Bu nedenle Ekşi mayalı ekmek, bağırsak sağlığını ve sindirimi destekleyen probiyotiklerden ve bu yararlı bakterileri besleyen prebiyotiklerden zengindir. Ayrıca ekşi mayadaki yararlı bakterilerin nişastanın sindirilme oranını azaltmaya yardımcı olması nedeniyle ekşi mayalı ekmeğin daha düşük glisemik indekse sahip olduğu düşünülmektedir.

Önemli bir uyarı! Ekşi mayalı ekmekler hem tam buğday unundan hem de beyaz undan yapılabilir. Bu noktada tam buğday unundan yapılan ekşi mayalı ekmekleri tercih etmek çok daha sağlıklı olacaktır. KEPEK EKMEK: Öncelikle kepek ekmek, diyet listelerinde beyaz ekmeğe alternatif olarak önerildiği için pek çok kişi daha az kaloriye sahip olduğunu düşünse de bu iki ekmeğin kalorileri neredeyse eşittir. Ancak kepek ekmeğin önerilmesinin temel nedeni, bağırsak sisteminin hareketlerini arttırmasıdır. Böylelikle dolaylı yoldan kilo vermeye destek olur. Kepek ekmeğinin öne çıkan bir diğer faydası da kadınlarda meme ve rahim kanserini önlemede yardımcı olmasıdır.Uzun süre tüketilmesi durumunda ise demir emilimini azaltması nedeniyle kansızlığa yol açma olasılığı vardır. ÇAVDAR EKMEĞİ: En sağlıklı ekmek türlerinden biri olan çavdar ekmeği, özellikle sabah kahvaltılarında tüketildiğinde bize ekstra lif ve enerji sağlar.

Böylece güne daha zinde başlamamıza destektir. B vitamini ve demir gibi besinler yönünden zengin olan çavdar ekmeğini beslenme listemize çekinmeden dahil edebiliriz.