Sıcaklarda kara erik hoşafı ile serinleyin!

Yaz aylarında hava sıcaklığı çok artığı için vücudumuz çok terleyerek su kaybederiz tabii ki terleme ile sadece su değil vücudumuzdan bir kısım mineralleri de kaybederiz. Bu su ve mineralleri vücudumuza geri koymak için mutlaka sıvı bir şeyler içmeliyiz. Günümüzde su tüketimi özellikle kilo problemi yaşayanlar arasında çok azdır. Bu problemi olan kişilerin sindirim sistemi düzgün çalışmadığı için yiyeceklerde sindiremedikleri şekeri ya tatlı olarak veya tadı olan bir içecek tüketerek gidermeye çalışırlar. Aslında su içmek diğer tüm içeceklerden çok daha önemlidir. Çünkü vücudumuzun ihtiyacı sudur.