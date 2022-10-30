Sofralara gelmesi 2 yıl sürüyor! Vücutta iltihabı söküp atan doğal antibiyotik

Kaşarı 2-3 yıl bekletiyoruz ve bu doğal bir antibiyotiktir. Normal antibiyotik almaktansa doğal antibiyotiği tercih etmek gerekir, sağlıklıdır. En azından süt bekliyor, fermente oluyor. Kaşar da kendi maya şekline gelmiş oluyor" dedi.



Bulut, özellikle vatandaşların süt kaşarı almaları konusunda dikkatli olmaları gerektiğini söyleyerek, "Vatandaşlarımız da ürün alırken en azından sorsunlar. Ne aldıklarını, kaç yıllık aldıklarını, sütten mi süt tozundan mı olduğunu sormalılar.