Spordan önce enerjinizi tavan yaptıracak 7 besin!

Özellikle, özellikle kızarmış yemek yeme isteğinin arttığı serin günlerde, demir açısından zengin yiyeceklere daha fazla odaklanarak bu sorunları önlemenin yolları var. Unutmayın, demir sizi anemiden kurtarabilir ve enerji seviyenizi yükseltebilir. Ayrıca bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir, sindirim sistemi ile ilgili süreçlere yardımcı olabilir ve vücut ısısını düzenleyebilir.
Hangi yiyeceklerin sisteminize daha fazla demir toplamaya çalışacağından emin değil misiniz? İşte size rehberlik edecek bir liste.
Yeşil sebzeler:
Ispanak mevsimi geldi ve böreğinden yemeğine kadar birçok lezzetin de zamanı geldi. Koyu yeşil sebzeler en zengin demir kaynaklarından biridir. Ispanak, lahana, çalı fasulyesi ve brokoli gibi birçok seçeneği de listenize dahil edebilirsiniz.
Kuruyemiş ve Kuru Meyveler:
Demir açısından zengin yiyecekleri atıştırmak istiyorsanız kaju fıstığı, kayısı, badem, ceviz, kuru üzüm ve hurma biriktirmelisiniz. Üstelik her mevsimde bulabileceğiniz, kuru meyve ve yemişleri, ara öğünlerde sağlıklı bir atıştırmalık olarak tercih edebilirsiniz.
Baklagiller:
Mercimek, demir almanın iyi bir yoludur. Soya fasulyesini de deneyebilirsiniz. Ayrıca fasulye, barbunya veya börülce gibi alternatifler de beslenmenizde önemli bir parça haline getirebilirsiniz.
Sağlıklı tohumlar:
Kabak çekirdeği, keten tohumu ve ayçiçeği tohumlarını bu sezon kuru bir kavanozda saklayın. Sağlıklı bir yemek için onları atıştırabilir veya herhangi bir mutfağa atabilirsiniz.
Tavuk:
Yağsız kanatlı eti, özellikle tavuk karaciğeri, vücudumuz tarafından demirden daha kolay emilir ve demir açısından zengindir. Tavuğu pişirirken kızartma değil ızgara gibi sağlıklı pişirme yöntemlerini denemek oldukça önemli.
Balık:
Ton balığı ve sardalya, vücudunuza demir almak için en iyi seçeneklerden bazılarıdır. Ancak, tüm balıklar iyi bir demir kaynağıdır ve yerel olanları da seçebilirsiniz.
Bitter çikolata:
Kakao ornaı ne kadar yüksek olursa, sağlığınız için o kadar iyi sonuç verir. En az %55 kakao içeren bitter çikolata, size iyi bir demir ve antioksidan dozu sağlayabilir.