Sürekli yeme istediği bitiren yöntem! İştahınızı bıçak gibi kesecek...

Beden kitle indeksinin, yağ ve kas oranının dengeli olması sağlıklı bedene işarettir. İdeal fizik 90-60-90 demek değildir, bu tamamen yanlış bir algıdır. Ve bu sebepten yeme bozuklukları yaşayan birçok birey bulunmaktadır. Boy ve kilo oranının obez sınırda olmaması, yeterli ve dengeli beslenme ile mümkündür.

Son yıllarda hızlı yaşama uyum adı altında, değişime uğrayan yeme alışkanlıklarıyla birlikte hem gelişmiş hem de gelişmemiş olan toplumlarda yaşanan en büyük sağlık problemlerinden biri kilo artışının fazla olması yani obezitedir. Obezite genel tanımla vücudun yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması neticesinde vücut ağırlığının boy uzunluğuna göre istenilen seviyenin üzerinde bir değere ulaşmasıdır. Yetişkin bir kadında vücut ağırlığının % 20 ile 25'i arası yetişkin bir erkekte ise % 15 ile 18 arası yağ dokusundan oluşmaktadır.