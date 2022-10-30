Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez’den tatlı krizlerini bitiren tarif: Lezzetinden vazgeçemeyeceksiniz



YAPILIŞI:

1. Muzu vaniya, tahin ve pekmezle eziniz.

2. Ruşeym ve Hindistan cevizi unu ile hamur kıvamına getirip 7 parçaya ayırınız.

3. Yağlı kağıt üzerine yuvarladıktan sonra çatalla üzerine bastırıp 180 derece fırında ya da airfryer mutfak aletinde 30 dakika pişiriniz.

RUŞEYM: Buğdayın hem en lezzetli yeri hem de bir o kadar besleyici noktası olan ruşeym doğal E vitamini deposudur. Bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirir. Düşük kalori ve düşük glisemik indekse sahiptir. Bu sebeple zayıflama diyetlerinde kullanılabilir. Vücudun zayıflaması üzerine olumlu etkisi olan bir besindir. Ruşeym tokluk süresini uzatarak sürekli yemek yeme isteğini ortadan kaldırır. Bağırsakların çalışmasını destekler. Kötü kolesterolü düşürür. Diyabet hastalığında damar tıkanıklığını önlemektedir. Kalp hastalıkları riskini azaltmaktadır. Sinir sistemi hastalıklarına karşı olumlu bir etkisi bulunmaktadır. Göz hastalıkları üzerinde özellikle katarakt oluşumunu önleyici etkisi ile bilinmektedir. Cildin daha yeni ve güzel kalmasını sağlamaktadır. Kısırlık tedavilerinde sıkça kullanılan bir üründür. Kansızlık sorunu yaşayanlara tavsiye edilir. Ayrıca halsizlik, yorgunluk hissini ortadan kaldırmaya yardımcı olur.