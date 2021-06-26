Uzman Diyetisyen nasıl uygulanması gerektiğini açıkladı

İsveç diyeti, 13 günde 13 kilo verdiren diyet olarak biliniyor. Uzm. Dyt. Emel Unutmaz Duman. "İsveç diyeti oldukça kısıtlı bir diyettir, psikolojik ve fizyolojik olarak uzun süre kısıtlı diyetler yapmak zaten mümkün değildir ancak ara ara uzman gözetiminde, kişiyi makro ve mikro besin öğelerinden yetersizliğe düşürmeden kalori dalgalanmaları yapılabilir." diye belirterek İsveç diyeti ile ilgili açıklamalarda bulundu.
NEDEN SÜREKLİ YENİ DİYETLER DENENİYOR?
Gün geçtikçe yemek yeme ve hazırlama alışkanlıklarımız değişiyor. Değişen bu koşullar ve yapılan beslenme hataları obeziteyi beraberinde getiriyor ve bu da birçok hastalığın temeli oluyor. İnsanlar artık sadece görsellik değil, sağlıklı ve kaliteli yaşam için de kilo kontrolünü önemsiyorlar ve bu konuda biraz da hızlı reaksiyonlar almak istiyorlar.
İSVEÇ DİYETİ NASIL UYGULANIR?
İsveç diyeti 13 gün süreyle uygulanan ve belirli kuralları olan bir diyettir. Bu diyetin en ilginç kısmı diyetten sonra 2 yıl içinde kilo almamayı iddia etmesidir. Bu düşünce bilimsel olarak ele alındığında böyle bir iddianın doğru olması pek mümkün görünmemektedir. Diyetin kurallarına bakacak olursak oldukça kısıtlayıcı bir diyet olduğunu görebiliriz.
DİYET SÜRECİNDE TÜKETİLEBİLECEK BESİNLER;
DİYETİSYEN GÖZÜ İLE İSVEÇ DİYETİ NASIL?
İsveç diyeti oldukça kısıtlı bir diyettir, psikolojik ve fizyolojik olarak uzun süre kısıtlı diyetler yapmak zaten mümkün değildir ancak ara ara uzman gözetiminde, kişiyi makro ve mikro besin öğelerinden yetersizliğe düşürmeden kalori dalgalanmaları yapılabilir. Ancak ideal olan aylık %5 kilo kaybıdır. Yani 80 kilogram ağırlığında bir birey için aylık kayıp 4 kilogram idealdir.
Bu diyetle ilgili de fazla veri bulunmaması sebebiyle şüpheyle yaklaşmamız en doğrusu olacaktır. Özellikle sağlık problemleri olan, yaşlı, ergen bireylerin, hamile ve emziren kadınların böyle bir diyeti uygulaması kesinlikle önerilmemektedir. Herhangi bir sağlık problemi olmayan yetişkin bir bireyin ise mutlaka bir hekim ve diyetisyenin önerileri doğrultusunda bu diyeti yapıp yapmayacağına karar vermesi en doğrusudur.
YAPANLAR NELERE DİKKAT ETMELİ?
Bu tarz diyetleri bitirme aşaması ve normal diyete geçiş süreci diyetin yapılma döneminden daha önemlidir. Ağırlık kaybettim artık rahat rahat beslenebilirim diye düşünülmemeli, yavaş ve kademeli kalori artışı yapılmalıdır. Psikolojik olarak ta sürekli bir kilo alıp verme süreciyle de birlikte motivasyonunu kaybedebilir. Zayıflama sürecini rahatlıkla sürdürebilmek ve en doğru sonucu alabilmek için beslenme uzmanı tarafından planlanan kendinize en uygun, sürdürülebilir diyetlerle sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmanız en doğrusu olacaktır.