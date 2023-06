Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez’den mucize liste: 6 günde 3 kilo verdiren ceviz diyeti

İŞTAHI DENGELEYEN CEVİZ DİYETİ

Kanser, böbrek hastaları, hamile ve emziren anneler dışında her bireyin uygulayabileceği ceviz diyetimde verilen besinleri değiştirmeden aynı şekilde en az altı gün uygulamanız etkili sonuç almanızı sağlayacak. Mutlaka diyette planlanan her öğünde en az iki büyük su bardağı su tüketmeli, her gün en az 45 dakikalık yürüyüş yapmalısınız. Günde 5-6 bardağa kadar siyah veya bitkisel çay, dört fincana kadar şekersiz ve sütsüz kahve tüketebilirsiniz.