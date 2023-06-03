Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez'den mucize liste: 6 günde 3 kilo verdiren ceviz diyeti

Ceviz en lezzetli kuru yemişlerden birisi ama lezzetli olduğu kadar da insan sağlığını destekleyici. Bu hafta sizlere vereceğim ceviz diyetiyle iştahınız azalacak, altı günde üç kilo verebileceksiniz...

SELAHATTİN DÖNMEZ Giriş Tarihi: 03.06.2023 09:20 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 09:35 PAYLAŞ ABONE OL

Kalbi korumaktan üreme sağlığına, kanseri önlemekten yağ yakımına destek olmaya kadar süper sağlık etkileri olan cevizin iştahı kapatmaya da yardımcı olduğunu biliyor muydunuz? Cevizin dışında yoğurt, peynir, çorba ve salatalar iştahı doğal yollarla kapatmak için ideal yiyecekler olduğundan mutlaka zayıflama diyetlerinizde bulundurmalısınız. Bu doğal sağlıklı besinler direkt olarak tokluk hormonlarının bağırsaklardan daha hızlı ve etkin salgılanmasını sağlayarak uzun süre doygun hissetmenizi sağlamaktadır.





BESİN DEĞERİ EŞSİZ

Omega-3 içeriğinin yanı sıra yaklaşık 25- 30 gram cevizde 4 gram protein ve 2 gram lif bulunmaktadır. Ceviz iyi bir magnezyum kaynağı olarak kalp sağlığında etkindir. Cevizin 25-30 gramlık bir porsiyonunda, 18 gram yağ bulunmakta ve bu yağın 13 gramı çoklu doymamış yağ asitlerinden oluşmaktadır. Ceviz, yapısındaki çoklu doymamış yağ asitlerinden olan alfa-linolenik (ALA, omega-3) ve linoleik (LA, omega-6) asit ile kan lipidleri üzerinde olumlu etkilerinin yanı sıra kan damarlarını sağlıklı tutan antiinflamatuar etki göstermektedir. ALA'nın vücuttaki rolü yapısal membran lipitleri ile ilgilidir ve yetersiz alımı vücudumuzda bu lipitlerin eksikliğine neden olabilmektedir. Yeterli miktardaki ALA alımı erkekler için 1,6 gr, kadınlar için ise 1,1 gramdır. Yani günde bir avuç ceviz tüketimi ile ALA gereksinimi karşılanmaktadır.