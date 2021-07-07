Uzman isim açıkladı! Zararlı sanıp tüketmiyoruz ama kanser hücrelerini öldürüyor!

7 Temmuz 'Dünya Çikolata Günü'nde çikolatayla ilgili doğru bilinen yanlışları Dr. Aytaç Karadağ tek tek açıkladı. Dünya Çikolata Günü'ne özel çikolatanın faydalarından bahseden Dr. Aytaç Karadağ, herkesin merak ettiği 'Çikolata kanser yapar mı?' sorusuna da açıklık getirdi. Bitter çikolatanın sağlığa olan inanılmaz faydalarını sıralayan Dr. Aytaç Karadağ, çikolatanın diyabete olan ilginç etkisine de dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 07.07.2021 09:50 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021 10:13 ABONE OL PAYLAŞ

7 Temmuz, birçoğumuzun hayır diyemeyeceği, hatırlandığında dahi insanlarda mutluluk hormonu salgılattıran özel bir yiyeceğin günü. Dünya Çikolata Günü'nde çikolata ile ilgili yanlış bilinen gerçekleri Dr. Aytaç Karadağ açıkladı. Çikolatanın diyabetten kansere birçok hastalığa etkilerini açıklayan Dr. Aytaç Karadağ, çikolatanın kilo aldırmadığına hatta bitter oranı yüksekse metabolizmayı hızlandırdığına dikkat çekti. İşte Dr. Aytaç Karadağ'ın 'Dünya Çikolata Günü'ne özel açıklamaları...

Yıllarca kilolarımızın nedeni olarak günah keçisi kabul ettiğimiz çikolata sanıldığı kadar zararlı mı? Dr. Aytaç Karadağ, "%70'ten fazla kakao barındırmak şartıyla aşırıya kaçmadan tüketebileceğimiz bitter çikolata aslında en sağlıklı besinlerden biri olarak sayılabilir. Kakao yağı çok değerli olduğu için ilaç ve kozmetik sektöründe kullanılıp; onun yerine palm yağı gibi trans hale gelebilecek yağlar konulabiliyor. Bitter çikolatada hem şeker hem de yağ içeriği daha azdır; aynı zamanda vücudumuz için son derece sağlıklı flavonoid yani antioksidan içeriği daha fazladır. Bu nedenle beyaz veya sütlü çikolata yerine bitter çikolata tüketmek vücudumuz için daha sağlıklı bir karar olacaktır." dedi.

ÇİKOLATA KONUSUNDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR: ÇİKOLATA KİLO ALDIRIR (!) "Çikolata kilo aldırır diye biliriz. Aslında bitter çikolata iştahı azaltarak, metabolizmayı hızlandırarak, tokluk hissi vererek, yağ oksidasyonunu azaltarak ve pankreastaki enflamasyon denilen yangıyı azaltarak kilo vermemizi hızlandırır." diyen Dr. Aytaç Karadağ, sözlerini şöyle sürdürdü; "İlginç bir araştırmada çikolatayı daha sık tüketenlerde daha fazla kalori ve yağ almasına karşın; daha az tüketenlere göre beden kitle endeksi daha az yani daha zayıf bulunmuş. Farklı bir çalışmada da günde 42 gram %81 kakaolu bitter çikolata tüketenlerin, normal diyet yapanlara göre daha hızlı kilo verdiği kanıtlandı."

ÇİKOLATA ŞEKER HASTALIĞI YAPAR (!) Dr. Aytaç Karadağ, "Beyaz ve sütlü çikolatalar yüksek şeker içeriği nedeniyle şeker hastalığına yakalanmamıza neden olduğu doğrudur. Ama sanıldığının aksine bitter çikolata, bağırsakta şekerlerin emilimini yavaşlatır, insülin salgılanmasını düzenler, pankreastaki hasarı azaltır, kandaki şekerin de kas içine girip yanmasını kolaylaştırır. Tüm bu nedenlerden dolayı bitter çikolatanın şeker hastalığına yakalanma riskini azalttığı kanıtlanmıştır." dedi. ÇİKOLATA KANSER YAPAR (!) "Toplumumuzda çikolata kanser yapar diye yanlış algı var." diyen Dr. Aytaç Karadağ, açıklamalarına şöyle devam etti; "Aslında çikolatanın yapıldığı kakao tüm gıdalar için en yüksek flavanoid oranına sahiptir. Bu flavonoidler antioksidan etkileri sayesinde hücreleri serbest radikallere karşı korur, hücre büyümesini engeller, kanser hücresi ölümüne neden olur ve kanser hücrelerinin yayılmasını önlemeye yardımcı olur. Özellikle meme, pankreas, prostat, karaciğer ve kolon kanserinin yanı sıra lösemiyi azaltmada olumlu sonuçlar saptandı."

ÇİKOLATA ALERJİK OLUP ASTIM YAPAR (!) Dr. Aytaç Karadağ, "Çikolata hem kilo aldırıp, hem de alerjik olarak kabul edilip "nefes darlığı yapar" diye yanlış bir kanı vardır. Gerçek ise sanıldığının tam tersidir: Kakao içindeki teobromin ve teofilin hem nefes açıcıi hem öksürük azaltıcı hem de nefes borularındaki enflamasyonun giderilmesinde etkilidir."dedi. ÇİKOLATA DİŞLERİ ÇÜRÜTÜR (!) Dr. Aytaç Karadağ, "Çikolata şekerli olursa dişleri çürütür ama şekersiz çikolatanın içindeki kakao, ağız için antibakteriyel, bağışıklık uyarıcı etkileriyle diş çürüğüne neden olan bakterileri azaltır." diye konuştu.

ÇİKOLATA SİVİLCE YAPAR (!) "Yüzümüzdeki sivilceleri görenler "yine çikolatayı fazla mı kaçırdın?" diye sorarlar. Yaygın inanışın aksine çikolatadaki kakao sivilce nedeni değildir . Aslında, kakao polifenolleri cildimizi güneşten korur, kan dolaşımını düzenler, nemlendirir." ÇİKOLATA TANSİYONU YÜKSELTİR (!) "Çikolatadaki flavanoller damarlarımızı gevşeten nitrik oksidi artırır. Damarlar gevşeyince kan basıncımız düşerek tansiyon düşmeye başlar." Dr. Aytaç Karadağ, çikolatanın diğer etkilerini şöyle sıraladı...